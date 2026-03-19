Сблъсък с паната предизвика ужасяваща контузия в Шампионска лига (ВИДЕО)

Сблъсък с рекламните пана предизвика ужасяваща контузия по време на осминафиналния реванш между Ливърпул и гостуващия Галатасарай в Шампионската лига.

В 76' влезлият като резерва за турците Ноа Ланг заклещи и поряза десния си палец в огражденията на "Анфийлд". Играчът веднага сигнализира, че е пострадал тежко.

Медицинските екипи му се притекоха на помощ, за да спрат кръвотечението. В крайна сметка футболистът беше изнесен на носилка, а на негово място влезе Мауро Икарди.

Според медиите в Турция, Ланг е със срязан пръст и се налага спешна операция. Рискът от ампутация е реален.

Нидерландският национал играе за "Джим Бом" от януари, когато премина под наем от италианския шампион Наполи. Това бе 11-ият му мач с екипа на Галатасарай, като до момента 26-годишният нападател има 2 гола и 2 асистенции.

Инцидентът с Ланг само допълни към кошмарната вечер за "червено-жълтите", които бяха разгромени с 0:4 и отпаднаха от Турнира на богатите. Те навлязоха в двубоя с аванс от 1:0 след първия мач в Истанбул.

Попаденията за Ливърпул отбелязаха Доминик Собослай в 25', Юго Екитике в 51', Райън Гравенберх в 53' и Мохамед Салах в 62'.

Египтянинът стана първият африкански футболист с 50 гола в Шампионската лига. Той можеше да стигне тази кота по-рано, но изпусна дузпа малко преди почивката.

Ливърпул е на четвъртфинал за първи път от сезон 2021/2022, когато отстъпи с 0:1 на Реал Мадрид в спора за трофея.

Снимка: Reuters

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Ливърпул и Галатасарай