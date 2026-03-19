Сблъсък с паната предизвика ужасяваща контузия в Шампионска лига (ВИДЕО)

Звезда на Галатасарай влиза за спешна операция

Сблъсък с рекламните пана предизвика ужасяваща контузия по време на осминафиналния реванш между Ливърпул и гостуващия Галатасарай в Шампионската лига.

В 76' влезлият като резерва за турците Ноа Ланг заклещи и поряза десния си палец в огражденията на "Анфийлд". Играчът веднага сигнализира, че е пострадал тежко.

Медицинските екипи му се притекоха на помощ, за да спрат кръвотечението. В крайна сметка футболистът беше изнесен на носилка, а на негово място влезе Мауро Икарди.

Според медиите в Турция, Ланг е със срязан пръст и се налага спешна операция. Рискът от ампутация е реален.

Нидерландският национал играе за "Джим Бом" от януари, когато премина под наем от италианския шампион Наполи. Това бе 11-ият му мач с екипа на Галатасарай, като до момента 26-годишният нападател има 2 гола и 2 асистенции.

Инцидентът с Ланг само допълни към кошмарната вечер за "червено-жълтите", които бяха разгромени с 0:4 и отпаднаха от Турнира на богатите. Те навлязоха в двубоя с аванс от 1:0 след първия мач в Истанбул.

Ливърпул срази Галатасарай, Салах постави рекорд

Попаденията за Ливърпул отбелязаха Доминик Собослай в 25', Юго Екитике в 51', Райън Гравенберх в 53' и Мохамед Салах в 62'. 

Египтянинът стана първият африкански футболист с 50 гола в Шампионската лига. Той можеше да стигне тази кота по-рано, но изпусна дузпа малко преди почивката.

Ливърпул е на четвъртфинал за първи път от сезон 2021/2022, когато отстъпи с 0:1 на Реал Мадрид в спора за трофея.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Ливърпул и Галатасарай

Ливърпул
4 : 0
Галатасарай
62%
Притежание на топката
38%
22
Точни удари
2
10
Неточни удари
2
96
Опасни атаки
16
15
Нарушения
7
6
Корнери
2
3
Засади
0
Формация
Състави

Алисън 1 Алисън
Джереми Фримпонг 30 Джереми Фримпонг
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Керкез Милош 6 Керкез Милош
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Ф. Вирц 7 Ф. Вирц
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Уго Екитике 22 Уго Екитике
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Uğurcan Çakır 1 Uğurcan Çakır
Саша Боуи 93 Саша Боуи
Вилфред Синго 90 Вилфред Синго
Абдулкерим Бардакчи 42 Абдулкерим Бардакчи
Исмаил Якобс 4 Исмаил Якобс
Лукас Торейра 34 Лукас Торейра
Марио Лемина 99 Марио Лемина
Роланд Салай 7 Роланд Салай
Габриел Сара 8 Габриел Сара
Баръш Йълмаз 53 Баръш Йълмаз
Виктор Освенхен 45 Виктор Освенхен
