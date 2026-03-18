Задържаха треньор за малтретиране на деца

Скандал разтърси германския футбол! Бивш футболен треньор, работил в елитния Кьолн, е задържан по подозрение в малтретиране на деца.

От прокуратурата в Мюнхен съобщиха, че разследват два случая. Предполагаемите жертви са на 10 и 12 години по време на съответните инциденти. Според авторитетния BILD, единият от тях се е случил в района на Кьолн, а другият в Мюнхен.

Това е станало през 2009 и 2014 г. Обвиняемият е работил в школата на "козлите" между 2009 и 2011 г.

От клуба от Бундеслигата обявиха, че не са били напълно наясно с обвиненията срещу 43-годишния Бенямин Г., докато не са се свързали с тях прокурорите.

"В нито един момент не е имало основания за подозрение. В Кьолн приемаме изключително сериозно въпроса за закрилата на децата и младежите.", се казва в изявление, като се добавя, че клубът сътрудничи напълно за изясняване на фактите и е реагирал незабавно на властите.