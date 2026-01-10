bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
ЦСКА си върна вратар

Димитър Евтимов идва от Ботев Враца

ЦСКА си върна вратар

ЦСКА се подсили с вратар! 

На официалния сайт на "червените" се появи новината, че в тима се завръща Димитър Евтимов

32-годишният страж ще започне втория си период в ЦСКА, след като игра за клуба през 2020 г., а след това бе пратен под наем в други отбори. 

Съобщението

"Стражът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с „армейците“ за срок от година и половина.

Евтимов пристига от състава на Ботев Враца, след като през настоящия сезон записа 19 мача във всички турнири и запази вратата си суха в 9 от тях.

Снимка: Lap.bg

Роден през 1993 година в Шумен, вратарят има добре позната история с „червените“. През 2020 година той за първи път облече екипа на ЦСКА, с който до момента има 31 официални двубоя. В последствие Евтимов прекара периоди под наем в кипърския Кармиотиса и Ботев Враца, а през миналото лято премина с постоянен трансфер в клуба от Враца.", пишат от ЦСКА.

Новите

Той е шестият нов за зимния трансферен прозорец в ЦСКА.

Преди него с тима подписаха Лео Перейра, Андрей Йорданов, Алехандро Пиедраита, Макс Ебонг, Исак Соле. 

В момента "червените" са на пето място в класирането. 

Най - важното

Везенков отнесе Байерн на Пешич в Евролигата (ВИДЕО)

Драмата няма край: Синът на Бекъм им прати адвокати

Макавеева за Латвийската кула: В подкошието нямаше прошка (ВИДЕО)

Успех №14, но пред раздяла ли са Симеон Николов и Локо?

Боримиров: Очакваме удари под кръста в битката за титлата (ВИДЕО)

Последни новини

Футболен клуб обагри небето в розово... буквално (ВИДЕО)

Иван Иванов е Най-добър млад спортист на България за 2025 г.

Голямата радост на Христо Стоичков с първи крачки (ВИДЕО)

Драмата няма край: Синът на Бекъм им прати адвокати

