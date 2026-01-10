ЦСКА си върна вратар

ЦСКА се подсили с вратар!

На официалния сайт на "червените" се появи новината, че в тима се завръща Димитър Евтимов.

32-годишният страж ще започне втория си период в ЦСКА, след като игра за клуба през 2020 г., а след това бе пратен под наем в други отбори.

Съобщението

"Стражът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с „армейците“ за срок от година и половина.

Евтимов пристига от състава на Ботев Враца, след като през настоящия сезон записа 19 мача във всички турнири и запази вратата си суха в 9 от тях.

Снимка: Lap.bg

Роден през 1993 година в Шумен, вратарят има добре позната история с „червените“. През 2020 година той за първи път облече екипа на ЦСКА, с който до момента има 31 официални двубоя. В последствие Евтимов прекара периоди под наем в кипърския Кармиотиса и Ботев Враца, а през миналото лято премина с постоянен трансфер в клуба от Враца.", пишат от ЦСКА.

Новите

Той е шестият нов за зимния трансферен прозорец в ЦСКА.

Преди него с тима подписаха Лео Перейра, Андрей Йорданов, Алехандро Пиедраита, Макс Ебонг, Исак Соле.

В момента "червените" са на пето място в класирането.

