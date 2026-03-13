Ужас в Солун: Фен на ПАОК и Десподов намушкан до смърт!

Голяма трагедия разтърси гръцката общественост, след като 20-годишен фен на ПАОК, за който играе и капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов, беше убит в Солун, при нападение.

Според информация на гръцките медии инцидентът се е случил в четвъртък - в квартал Каламария.

Свидетели твърдят, че трима маскирани нападатели са нападнали младия фен от засада. След кратка схватка единият от тях го намушкал в гърба с остър нож, в резултат на което момчето паднало на улицата.

Минувачи веднага се опитали да му помогнат, а на мястото бързо пристигнали полиция и линейка. Пострадалият мъж бил откаран в болница, но починал около два часа и половина по-късно.

Гръцките власти проучват възможността нападението да е свързано с дългогодишни съперничества между фенски групи.