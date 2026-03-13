bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ужас в Солун: Фен на ПАОК и Десподов намушкан до смърт!

Разследва се вражда между фенски групи

Ужас в Солун: Фен на ПАОК и Десподов намушкан до смърт!

Голяма трагедия разтърси гръцката общественост, след като 20-годишен фен на ПАОК, за който играе и капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов, беше убит в Солун, при нападение.

Според информация на гръцките медии инцидентът се е случил в четвъртък - в квартал Каламария.

Шок за Десподов! 7 фенове на ПАОК загинаха в ужасяваща катастрофа! (ВИДЕО)

Свидетели твърдят, че трима маскирани нападатели са нападнали младия фен от засада. След кратка схватка единият от тях го намушкал в гърба с остър нож, в резултат на което момчето паднало на улицата.

Минувачи веднага се опитали да му помогнат, а на мястото бързо пристигнали полиция и линейка. Пострадалият мъж бил откаран в болница, но починал около два часа и половина по-късно.

Гръцките власти проучват възможността нападението да е свързано с дългогодишни съперничества между фенски групи.

Свидетел на касапницата със загиналите фенове: Шофьорът пуши канабис

 

