"Явете се в полицията! Хвърляли сте семки по терена!"

Зоран Такич е добре познат в Сърбия

"Можете ли да дойдете в полицейското управление, защото преди 20 дни от трибуните на терена сте хвърлили семки, дъвка или нещо такова... Ще известим и прокуратурата за случая... Това не е виц" - този текст публикува един от най-известните сръбски адвокати Зоран Такич в своите канали в социалните мрежи. 

Случката е от края на февруари - от полуфинала на баскетболния турнир за Купа "Радивой Корач" между местния гранд Партизан и тима, който даде на този свят Никола Йокич Мега.

Такич е изявен фен на "гробарите", но като професионалист в правосъдието заяви, че е останал втрещен от поканата на полицията. 

Случката 

По време на срещата, при резултат 61:47 в полза на Мега, възникна напрежение на трибуните, като адвокат Такич опитал да успокои феновете на Партизан и да предотврати извеждането им от залата. 

Вместо това сам се озовал в полицията. 

Пред Nova.rs той заяви, че в управлението в Ниш са се държали професионално и любезно с него. 

"Всичко се случи, когато трибуната трябваше да бъде опразнена. На партер ни чакаха полицаи, които се държаха професионално, вършеха си работата както трябва. Влязох в спорт с тях като адвокат, защото не можеш да изкараш агитката само заради обиди. 

Изведнъж един цивилен, предполагам техен началник, ме посочи с пръст и каза да ни изгонят всички навън. Тогава реагирах по-бурно и казах: "Кой си ти? Защо гониш народа от залата?"

Заради това ме арестуваха, сложиха ми белезници, закараха ме в управлението и ме пуснаха след 20 минути. 

 
 
 
И тогава стана това, което написах в социалните мрежи. Вероятно съм хвърлил семки, но не от яд. Бях нервиран на резултата и хвърлих нещо на половин метър пред себе си. Казаха ми, че имат видео, което всъщност сам качих в профила си", разказва той.

"Искат да ми препишат престъпление. Но прокуратурата в Ниш работи почтено и може да се разчита и им вярвам. Искат да ме глобят, защото съм говорил с непочтителен тон и съм му показал нещо с ръка, след като дойде решение да ни изкарат от залата. Но все пак бяхме на мач. Не съм имал намерение да обидя някого. Пътувал съм заради Партизан и в Сърбия, и навън, и никога не съм нарушавал правилата. Нервите са нормални за такива мачове, особено около всичко, което се случва в последно време", обясни още адвокатът.

Кой е Зоран Такич?

Той е един от най-изявените адвокати и общественици в Ниш. 

 
 
 
Такич има своя кантора и участва в обществения живот, като наскоро спечели на търг екип на Партизан, а парите бяха дарени за благотворителни каузи. 

Зоран Такич преживя огромна трагедия през 2022 г., когато съпругата му и негов съдружник в кантората Мария почина, губейки борбата с тежка болест, при това само 4 месеца след като роди дъщеря им Лара. 

 
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

