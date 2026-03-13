Зубър срещу звяр на боксовия ринг

Колм Мърфи изглежда като зубър в прогимназията. Но той е професионален боксьор - последното, което ще си помислите за него при пръв поглед.

Сега му предстои сблъсък с истински звяр на ринга. Съперникът му Джоно Карол е бил претендент за световна титла.

Колм, който всъщност е на 26, изобщо не се плаши. И демонстрира чувство за хумор.

Сякаш още не съм в пубертета

"Джоно може да е на корицата на списание Men’s Health, а изглеждам сякаш все още не съм пубертета!". Ирландецът обаче предупреждава: "Не се заблуждавайте по лицето ми. Удрям като камион".

Любопитното е, че сходен проблем има и приятелката на Мърфи. "И двамата изглеждаме на 19. Не ни пускат никъде без лични карти, отказват дори да ми сервират бира."

Прякорът на боксьора е Posh Boy. Роден е в Южен Белфаст, тренирал е и ръгби.

Предстоящият боксов сблъсък е класическата битка между младост и опит. Ще се проведе в петък вечер, в Деня на Свети Патрик.