Белчо Горанов стана началник в борбата

Белчо Горанов стана генерален секретар и на федерацията по борба. Той дълги години заема този пост в Българския олимпийски комитет при управлението на Стефка Костадинова. А това ръководство все още е вписано в Търговския регистър заради съдебните спорове около избора на Весела Лечева.

За съвсем кратко Горанов влезе и в екипа на Лечева - отново като генерален секретар. Впоследствие обаче размисли и се върна в лагера на Костадинова.

И при новото си назначение опитният функционер попада в размирна спортна организация. Борбата е разтърсвана от скандали близо година след избора на Станка Златева за председател на централата.

Фронтовата линия

Петкратната световна шампионка влезе във война с дългогодишния благодетел на федерацията Гриша Ганчев и борците от неговия ЦСКА. Тя се обяви категорично против натурализираните борци, като в тази категория попадат олимпийските шампиони от Париж 2024 Семен Новиков и Магомед Рамазанов.

Наскоро опозицията срещу Златева организира протест пред спортното министерство. Сред клубовете тръгна и подписка за свикване на извънредно общо събрание, но до този моменття все още не е внесена.

Професионален път

63-годишният бивш борец Белчо Горанов дълги години работи като спортен администратор - към ЦС на БСФС, към борцовата федерация, като началник на кабинета на президента на БФС (тогава Иван Славков - 2002-04 г.).

Най-дълго обаче бе във функцията на генерален секретар на БОК - от избирането за председател на Стефка Костадинова през 2005 г. до наши дни. Същевременно той и в момента е председател на юридическата и етична комисия към световната федерация по борба United World Wrestling.