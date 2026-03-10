Договор за 11 мача: Левски подписа с голмайстор на Румъния (СНИМКИ)

Преди решителните последни 11 мача от битката за титлата - Левски привлече нападателя Марко Дуганджич. Хърватинът премина успешно медицински прегледи и подписа договор само до края на сезона.

Той трябва да замени Мустафа Сангаре, който се контузи и ще отсъства около два месеца. Дуганджич ще се конкурира за място в атаката с Хуан Переа, привлечен тази зима от Локомотив Пловдив.

Новият на "Герена" е роден на 7 април 1994 година в Осиек. Юноша на едноименния тим, като преминава през всички юношески формации. Подписва първия си професионален договор през лятото на 2012 година, записвайки 55 мача и 9 гола.

28 гола за Рапид Букурещ

В началото на 2015 г. преминава под наем в италианския Тернана, с чийто екип изиграва 25 мача и вкарва 2 гола. През лятото на 2017 г. става част от друг италиански клуб – Матера, където изиграва 26 мача и вкарва 6 гола.

В началото на 2020 г. преминава в румънския Ботошани, където записва 20 мача и 11 гола. В края на годината е трансфериран в руския Сочи, с чийто екип изиграва 24 мача и вкарва 5 гола.

В началото на 2022 г. следва нов трансфер – в румънския ЧФР Клуж, където изиграва 17 мача с 1 гол и печели шампионската титла на Румъния. През лятото на 2022 г. става част от друг румънски клуб – Рапид Букурещ, с чийто екип записва 48 мача и вкарва 28 гола. Печели голмайсторския приз в местното първенство с 22 отбелязани попадения.

В средата на 2023 г. е трансфериран в Ал Таи (Саудитска Арабия), където изиграва 38 мача с 4 отбелязани гола. В началото на 2025 г. преминава във ФК Сеул (Република Корея), с чийто екип изиграва 37 мача и вкарва 5 гола.