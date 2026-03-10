bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Ас на Рейнджърс става наш национал?

Райън Надери подписа с шотландския гранд през февруари

Ас на Рейнджърс става наш национал?
Reuters

Ас на Рейнджърс може да стане български национал. 22-годишният Райън Надери е попаднал в полезрението на селекционера Александър Димитров.

Таранът е роден в Дрезден. Майка му е чехкиня, а баща му - българин. Надери има германски и чешки паспорт, като за момента няма български. Той не е играл за нито един национален отбор.

Бившият главен скаут на ЦСКА 1948 Валери Хубчев - син на легендата Петър Хубчев, е много близък с агента на футболиста - Лаурент Буркард, и съдейства за уреждането. Последният представлява и Флориан Кребс от ЦСКА 1948.

Интерес към Надери са проявили и от чешка страна.

Снимка: Reuters

Таран за 5.5 млн. евро

Надери е оценяван на 4.5 млн. евро според авторитетния Transfermarkt. Юноша е на Динамо Дрезден. През 2019 г. премина със свободен трансфер в Борусия Мьонхенгладбах U19, а през 2024 г. смени "жребците" с Ханза Рощок срещу 950 хил. евро.

След 13 гола в 42 мача за "сините", Рейнджърс плати за него 5.5 млн. евро през февруари тази година. Оттогава Надери има 2 попадения и 2 асистенции в 7 двубоя за шотландския вицешампион.

Снимка: Reuters

Тагове:

българин паспорт звезда шотландия рейнджърс александър димитров нападател национал ханза райън надери

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

БФС отсече: Дузпа за Левски има (ВИДЕО)

БФС отсече: Дузпа за Левски има (ВИДЕО)
Австралия спасява футболистките от Иран (ВИДЕО)

Австралия спасява футболистките от Иран (ВИДЕО)

"Част от мен се счупи": Думите на сестрата на Малена разплакват!

След мача с Левски: Локомотив Пловдив пита

След мача с Левски: Локомотив Пловдив пита "Защо?" за дузпата

"Ти си моята надежда": Вижте какво каза Ники Михайлов на дъщеря си и Николета!(СНИМКИ)

Последни новини

Договор за 11 мача: Левски подписа с голмайстор на Румъния (СНИМКИ)

Договор за 11 мача: Левски подписа с голмайстор на Румъния (СНИМКИ)
Австралия спасява футболистките от Иран (ВИДЕО)

Австралия спасява футболистките от Иран (ВИДЕО)
БФС отсече: Дузпа за Левски има (ВИДЕО)

БФС отсече: Дузпа за Левски има (ВИДЕО)

"Ти си моята надежда": Вижте какво каза Ники Михайлов на дъщеря си и Николета!(СНИМКИ)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV