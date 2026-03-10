Ас на Рейнджърс става наш национал?

Ас на Рейнджърс може да стане български национал. 22-годишният Райън Надери е попаднал в полезрението на селекционера Александър Димитров.

Таранът е роден в Дрезден. Майка му е чехкиня, а баща му - българин. Надери има германски и чешки паспорт, като за момента няма български. Той не е играл за нито един национален отбор.

Бившият главен скаут на ЦСКА 1948 Валери Хубчев - син на легендата Петър Хубчев, е много близък с агента на футболиста - Лаурент Буркард, и съдейства за уреждането. Последният представлява и Флориан Кребс от ЦСКА 1948.

Интерес към Надери са проявили и от чешка страна.

Таран за 5.5 млн. евро

Надери е оценяван на 4.5 млн. евро според авторитетния Transfermarkt. Юноша е на Динамо Дрезден. През 2019 г. премина със свободен трансфер в Борусия Мьонхенгладбах U19, а през 2024 г. смени "жребците" с Ханза Рощок срещу 950 хил. евро.

След 13 гола в 42 мача за "сините", Рейнджърс плати за него 5.5 млн. евро през февруари тази година. Оттогава Надери има 2 попадения и 2 асистенции в 7 двубоя за шотландския вицешампион.