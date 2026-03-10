Австралия спасява футболистките от Иран (ВИДЕО)

Напрежението в Близкия Изток се пренесе и на футболния терен. Пет момичета от националния отбор на Иран поискаха и получиха убежище от Австралия. А протестиращи се опитаха да блокират автобуса на отбора при напускането на хотела им, заради опасения, че останалите състезателки ще бъдат обявени за предатели при завръщане в родината им.

След последната си загуба в Азиатската купа, автобусът на женския отбор по футбол на Иран е посрещнат от скандирания в знак на съпричастност и притеснения за тяхната безопасност за завръщането им в Техеран.

Страховете идват, след като тимът не изпя националния химн в първия си мач от Купата на Азия в Австралия. Действие, което разгневи привържениците на режима в Иран и в националната телевизия на страната те са определени като предатели.

Козируват на химна

В следващите два двубоя обаче футболистките пеят химна, като дори козируват. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Австралия да даде убежище на отбора:

"Австралия прави ужасна хуманитарна грешка, като позволява на женския национален отбор по футбол на Иран да бъде принуден да се върне в родината си, където най-вероятно ще бъдат убити. Не го правете, г-н министър-председател, дайте им убежище. САЩ ще ги приеме, ако вие не го направите."

ФИФА обяви, че безопасността на футболистките е приоритет. Пет от момичетата вече са получили хуманитарни визи, изведени са от хотела и са транспортирани на безопасно място, а останалата част от състава също са получили предложение да останат в страната.