От правото до клетката: Никола Митев с пример от Роналдо (ВИДЕО)

Никола Митев ще се изправи срещу Евгени Тонев тази вечер по време на бойната гала ELITBET MAX FIGHT 65 в Пловдив. Събитието може да се гледа от 19:30 часа по bTV Action и онлайн на платформата VOYO.BG.

В самото начало на кариерата си Никола претърпява тежка контузия — скъсани връзки на коляното — която едва не проваля мечтата му за занимания с ММА.

„Винаги може да си намериш оправдание за нещо. Не може това нещо да те спира“, казва пред bTV Митев. „Със сигурност трябва да си по-безстрашен и да си готов на рискове.“

Преходът му от бразилското жиу-жицу към ММА е естествен, но животът му в залата върви ръка за ръка с обучението по право. Никола коментира, че двете дейности изискват дисциплина. „Спортът ми помага да се справям с правото. Така че, да, те имат допирни точки.“

Макар да е в света на бойните спортове, Никола си поставя за пример Кристиано Роналдо. „Той е един от примерите ми. Има невероятна дисциплина.“

На галата в Пловдив, Митев ще изиграе своя четвърти мач, а за втори път ще се срещне с Евгени Тонев.

Мачовете тази вечер, на които едни от най-елитните български бойци ще премерят сили един срещу друг, започват в 19:30 ч. в ефира на bTV Action и онлайн на платформата VOYO.BG.

