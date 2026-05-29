bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

НА ЖИВО: Бойната вечер ELITBET MAX FIGHT 65

Гладиаторските битки в Пловдив можете да гледате пряко по bTV Action и VOYO.BG

НА ЖИВО: Бойната вечер ELITBET MAX FIGHT 65

Бойната вечер стартира в 19:30 ч. Можете да следите всичко най-интересно с нас тук, както и да гледате пряко по bTV Action и VOYO.BG.

ПРЕВЮ

Големият ден настъпи! bTV Media Group ще ви направи свидетели на зрелищните битки в бойната гала вечер ELITBET MAX FIGHT 65. Мачовете тази вечер, на които едни от най-елитните български бойци ще премерят сили един срещу друг, започват в 19:30 ч. в ефира на bTV Action и онлайн на платформата VOYO.BG.

След 3-годишна пауза Пловдив отново ще бъде домакин на зрелище с марката MAX FIGHT, а събитието ще се проведе в зала "С.И.Л.А.".

Бойната карта е доминирана от пловдивски гладиатори – в основната програма участие ще вземат петима бойци от Града под тепетата, а в подгряващите срещи почти всички участници също са местни състезатели.

Шампионът на MAX FIGHT Мартин Петков ще защитава пояса си в супер полусредна категория на муай тай с ММА ръкавици срещу завърналия се с амбиция и класа Даниел Гецов. Двамата ще се срещнат в 5-рундов двубой по правилата на муай тай с малки ММА ръкавици.

10 години след дебюта си на MAX FIGHT, Теодор Христов също е готов да покаже на какво е способен в 65-тото издание на зрелищната бойна гала, като в една от главните срещи той ще се изправи очи в очи със Сабри Бен – Хения.

Един срещу друг на ринга ще се качат бронзовият медалист от европейско първенство и 15-кратен шампион на България Иван Киселаров и абсолютният дебютант и негов съгражданин Димитър Мутавски, който ще направи своя дебют на професионалната сцена пред родна публика. Двамата ще се изправят в двубой от 4 рунда по 3 минути.

Сблъсъкът между Киселаров и Мутавски се очаква да бъде един от най-експлозивните боксови двубои в програмата на ELITBET MAX FIGHT 65, а феновете в Пловдив, зрителите на bTV Action и абонатите на VOYO ще станат свидетели на среща между доказан шампион и амбициозен дебютант, който обещава зрелище още с първото си качване на професионалния ринг.

Кикбоксът го спаси от тормоз! Васил Христов на ELITBET MAX FIGHT 65 (ВИДЕО)

В супер полусредна категория - до 77 кг, по правилата на К-1 и в рамките на 3 рунда по 3 минути, 21-годишният български талант Васил Христов ще се изправи срещу коравия румънски професионалист Робърт Бадила в двубой от основната карта. Христов влиза в третото си професионално участие във веригата с перфектен актив от 2 победи в 2 мача и с нарастващо внимание към името си след впечатляващото представяне на ELITBET MAX FIGHT 64.

Галата ще бъде и бенефис за Иван Запрянов. Дългогодишният пловдивски боец се завръща на ринга след 18-годишна пауза за последния мач в кариерата си. Неговото участие е свързано и с две каузи – интегрирането на спортните клубове в училищата и насърчаването на обединението чрез спорта. Запрянов ще се изправи срещу румънския ветеран Йон Григоре с 24 професионални срещи зад гърба си в класическия ММА формат – 3 рунда по 5 минути.

БОЙНА КАРТА

ПОДГРЯВАЩИ ДВУБОИ

Никола Митев (69.1 кг) - Евгени Тонев (69.8 кг)
Мирослав Димитров (78.9 кг) - Никола Стоянов (78.6 кг)
Алекс Терзиев (75.2 кг) - Милен Иванов (75.5 кг)
Виктор Казанджиев (76.7 кг) - Константин Герие (77.00 кг)
Георги Петров (100.2 кг) - Родриго Карлос (100.2 кг)

ОСНОВНА КАРТА

Тома Великов (70 кг) - Юлиан Мадев (69.0 кг)

Тихомир Зайков (69.5 кг) - Светлин Спасов (70.00 кг)

Васил Христов (76.6) кг - Робърт Бадила (75.5 кг)
Александър Йотовски (83.4 кг) - Чарли Даинес (82.2 кг)
Александър Бортос (79.3 кг) - Костадин Стойков (79.5 кг)
Иван Киселаров (92 кг) - Димитър Мутавски (89.3 кг)
Емил Незиров (67.7 кг) - Илиян Адрианов (68.00 кг)
Станислав Кунов (87.8 кг) - Харилаос Малихудис (87.3 кг)
Иван Запрянов (111.5 кг) - Йон Грегоре (113.6 кг)
Теодор Христов (77.00 кг) - Сабри Бен Хениа (77.00 кг)
Мартин Петков (69.5 кг) - Даниел Гецов (69.9 кг)

За всички, които няма да могат да присъстват на живо, ELITBET MAX FIGHT 65 ще бъде излъчен пряко по bTV Action и VOYO. Започваме в 19:30 ч.

 
Тагове:

Пловдив пряко на живо max fight бойна вечер следете 65

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Епизод 1: Дунав ни зове, футболът завладява, портфейлът плаче! (ВИДЕО)

Епизод 1: Дунав ни зове, футболът завладява, портфейлът плаче! (ВИДЕО)
Скандал във Варна! Украинка запуши ушите си по време на руския химн (ВИДЕО)

Скандал във Варна! Украинка запуши ушите си по време на руския химн (ВИДЕО)
Левски набеляза национал на Мадагаскар

Левски набеляза национал на Мадагаскар
От правото до клетката: Никола Митев с пример от Роналдо (ВИДЕО)

От правото до клетката: Никола Митев с пример от Роналдо (ВИДЕО)

"Тате, успяхме!": Сълзите на гордия Везенков-старши на върха на Европа (ВИДЕО)

Последни новини

Левски набеляза национал на Мадагаскар

Левски набеляза национал на Мадагаскар
От правото до клетката: Никола Митев с пример от Роналдо (ВИДЕО)

От правото до клетката: Никола Митев с пример от Роналдо (ВИДЕО)
ПСЖ може да стане десетият отбор, защитил титлата си. Кои са останалите?

ПСЖ може да стане десетият отбор, защитил титлата си. Кои са останалите?
След 2022 г.: Руският химн отново прозвуча на европейски шампионат

След 2022 г.: Руският химн отново прозвуча на европейски шампионат
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV