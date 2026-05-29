bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Епизод 1: Дунав ни зове, футболът завладява, портфейлът плаче! (ВИДЕО)

Финалът в Шампионската лига ПСЖ - Арсенал пряко по bTV Action

Настъпи моментът за голямото приключение – финалът в Шампионската лига. Този сезон двубоят за трофея е в Будапеща. Град, който наглед е по-лесен за достъп, що се касае София.

Разстоянието между двете столици е малко над 770 километра и в зависимост от престоя по границите, спирането за почивка и тоалетна, варира между 7 и 10 часа.
Всъщност достигането на Будапеща от родната столица е възможно по няколко начина - автомобил, самолет, влак (с прекачване в Белград), а за по-авантюристично настроените опцията е и велосипед.

Знаем, че по Дунав също може да се стигне до унгарската столица, но за целта трябва да стигнем до Видин и от там да се надяваме една от круизните компании да организира кораб до Будапеща. Именно такава опция е имало миналата година, когато петдневното пътешествие е струвало около 1500-2000 евро. Към момента не е упоменато да има круизна линия Видин-Будапеща за 2026 г.

„Стоях всеки ден в болницата“: Луис Енрике разплака целия свят!

Може би големият проблем в последните години за всички футболни събития, независимо от дестинацията, е цените на хотелите и апартаментите под наем. Направихме експеримент през март. Опитахме през една от популярните платформи да запазим стая в Будапеща за периода 29-31 май.

Цените варираха между 4000 и 17 000 евро! Колосална разлика с разходите извън този период. За справка, през април цените за 2 нощувки бяха около 150-300 евро. Разлика, която може да пресуши джоба на всеки. Да не забравяме и сумите, които се отделят за зареждане на гориво (в случай на пътуване с личен автомобил) като тогава сумата скача главоломно.

Тази лудост не е ясно до кога ще продължи, но явно домакините на финали в евротурнирите са на принципа „Щом има наем/купуване на тези цени, това означава, че може още“.

Една вечер, която ще промени историята (ВИДЕО)

Догодина, когато домакин е Мадрид, едва ли ще има различна ситуация. Въпросът е ще има ли край на тази огромна инфлация в градовете-домакини, което прави пътуването за феновете истинско финансово изпитание или най-сетне ще има „нормализация“ и футболът отново ще бъде достъпен за хора от всякаква прослойка.

Финалът ПСЖ - Арсенал е в събота, 30 май в от 19:00 часа. Специалното студио на bTV Action преди двубоя ще продължи два часа и започва точно в 17:00.

 

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Кристъл Палас и Арсенал

Кристъл Палас
Кристъл Палас
1 : 2
Арсенал
Арсенал
39%
Притежание на топката
61%
8
Точни удари
15
0
Неточни удари
2
34
Опасни атаки
53
9
Нарушения
12
3
Корнери
4
1
Засади
0
3-4-2-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Selhurst Park

Състави

1
17 8 34
2 19 18 59
55 7
22
9
20 56 11
16 49
36 3 5 33
13
Дийн Хендерсън 1 Дийн Хендерсън
Натаниел Клин 17 Натаниел Клин
Джеферсън Лерма 8 Джеферсън Лерма
Чади Риад 34 Чади Риад
Даниел Муньос 2 Даниел Муньос
Уил Хюз 19 Уил Хюз
Даичи Камада 18 Даичи Камада
Рио Кардинес 59 Рио Кардинес
Джъстин Девенни 55 Джъстин Девенни
Исмаила Сар 7 Исмаила Сар
Jørgen Strand Larsen 22 Jørgen Strand Larsen
Кепа Арисабалага 13 Кепа Арисабалага
Мартин Зубименди 36 Мартин Зубименди
Кристианска комар 3 Кристианска комар
Пиеро Хинкапие Рейна 5 Пиеро Хинкапие Рейна
Рикардо Калафиори 33 Рикардо Калафиори
Кристиан Норгаард 16 Кристиан Норгаард
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Нони Мадуеке 20 Нони Мадуеке
56
Мартинели 11 Мартинели
Габриел Исус 9 Габриел Исус
Тагове:

арсенал финал екип btv цени псж будапеща btv action voyo

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Тате, успяхме!": Сълзите на гордия Везенков-старши на върха на Европа (ВИДЕО)
Голямата бойна вечер: ELITBET MAX FIGHT 65 на живо по bTV Action и VOYO (БОЙНА КАРТА)

Голямата бойна вечер: ELITBET MAX FIGHT 65 на живо по bTV Action и VOYO (БОЙНА КАРТА)
Карлос Насар: Целият свят ни се смее!

Карлос Насар: Целият свят ни се смее!
Кой се възползва най-много от отпадането на Яник Синер?

Кой се възползва най-много от отпадането на Яник Синер?
Скандал във Варна! Украинка запуши ушите си по време на руския химн (ВИДЕО)

Скандал във Варна! Украинка запуши ушите си по време на руския химн (ВИДЕО)

Последни новини

Само един гол дели ПСЖ от историята!

Само един гол дели ПСЖ от историята!
Скандал във Варна! Украинка запуши ушите си по време на руския химн (ВИДЕО)

Скандал във Варна! Украинка запуши ушите си по време на руския химн (ВИДЕО)
Кой се възползва най-много от отпадането на Яник Синер?

Кой се възползва най-много от отпадането на Яник Синер?
Осем световни шампиони са аут! Ето как изглежда новата Аржентина на Меси

Осем световни шампиони са аут! Ето как изглежда новата Аржентина на Меси
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV