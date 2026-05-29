Епизод 1: Дунав ни зове, футболът завладява, портфейлът плаче! (ВИДЕО)

Настъпи моментът за голямото приключение – финалът в Шампионската лига. Този сезон двубоят за трофея е в Будапеща. Град, който наглед е по-лесен за достъп, що се касае София.

Разстоянието между двете столици е малко над 770 километра и в зависимост от престоя по границите, спирането за почивка и тоалетна, варира между 7 и 10 часа.

Всъщност достигането на Будапеща от родната столица е възможно по няколко начина - автомобил, самолет, влак (с прекачване в Белград), а за по-авантюристично настроените опцията е и велосипед.

Знаем, че по Дунав също може да се стигне до унгарската столица, но за целта трябва да стигнем до Видин и от там да се надяваме една от круизните компании да организира кораб до Будапеща. Именно такава опция е имало миналата година, когато петдневното пътешествие е струвало около 1500-2000 евро. Към момента не е упоменато да има круизна линия Видин-Будапеща за 2026 г.

Може би големият проблем в последните години за всички футболни събития, независимо от дестинацията, е цените на хотелите и апартаментите под наем. Направихме експеримент през март. Опитахме през една от популярните платформи да запазим стая в Будапеща за периода 29-31 май.

Цените варираха между 4000 и 17 000 евро! Колосална разлика с разходите извън този период. За справка, през април цените за 2 нощувки бяха около 150-300 евро. Разлика, която може да пресуши джоба на всеки. Да не забравяме и сумите, които се отделят за зареждане на гориво (в случай на пътуване с личен автомобил) като тогава сумата скача главоломно.

Тази лудост не е ясно до кога ще продължи, но явно домакините на финали в евротурнирите са на принципа „Щом има наем/купуване на тези цени, това означава, че може още“.

Догодина, когато домакин е Мадрид, едва ли ще има различна ситуация. Въпросът е ще има ли край на тази огромна инфлация в градовете-домакини, което прави пътуването за феновете истинско финансово изпитание или най-сетне ще има „нормализация“ и футболът отново ще бъде достъпен за хора от всякаква прослойка.

Финалът ПСЖ - Арсенал е в събота, 30 май в от 19:00 часа. Специалното студио на bTV Action преди двубоя ще продължи два часа и започва точно в 17:00.

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Кристъл Палас и Арсенал