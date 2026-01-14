bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Драмата с Око Флекс продължава: Левски плати на Ботев, от там не признават плащането

Ще се осъществи ли трансферът?

Драмата с Око Флекс продължава: Левски плати на Ботев, от там не признават плащането
Lap.bg

Ботев Пловдив не пуска футболиста си Армстронг Око Флекс в Левски на този момент, въпреки платената откупна клауза от страна на "сините". 

Това става ясно от новата позиция на пловдивчани по скандала. Тя бе публикувана на официалния сайт на Ботев и е продължение на искането на клуба към Българския футболен съюз да накаже Левски със спиране на правата за картотекиране. 

По непотвърдена информация Око Флекс трябва да се присъедини към Левски в близките дни, а днес, 14 януари, ще премине медицински прегледи. Двете страни са се договорили за условията. 

Съобщението на Ботев

"Във връзка с публичните спекулации около футболиста Армстронг Око-Флекс, ПФК Ботев Пловдив счита за необходимо да изрази своята позиция ясно и категорично.

ПФК Ботев Пловдив потвърждава, че на 14.01.2026 година, клубът е получил банков превод, нареден от ПФК Левски София, с основание „по нареждане и в полза на Армстронг Око-Флекс“.

Към настоящия момент ПФК Ботев Пловдив не признава това плащане като валидно активиране на откупна клауза, тъй като договорът на футболиста е действащ, трансферният прозорец не е отворен и съществува спор относно реда и начина, по който се прави опит за заобикаляне на регламентираната процедура.

Снимка: Lap.bg

Поведението на ПФК Левски София в този случай представлява неколегиалност, некоректност и наглост, изразяващи се в:

-опит за придобиване на състезател под действащ договор чрез трети лица;
-директен контакт с футболиста и неговото обкръжение без знанието и съгласието на настоящия му клуб;
-превеждане на средства с цел поставяне на ПФК Ботев Пловдив пред свършен факт.

Подобни действия не само противоречат на утвърдените принципи на коректност между футболните клубове, но и подкопават доверието в правилата, по които следва да функционира българският футбол.

ПФК Ботев Пловдив вече е сезирал Българския футболен съюз и ще използва всички предвидени от правилата механизми за защита на своите права, включително и пред международните институции, ако това се наложи.

Снимка: Lap.bg

До окончателното разрешаване на случая договорът на футболиста остава в сила. Клубът няма да приеме натиск, поставяне пред свършен факт или опити за заобикаляне на правилата.

ПФК Ботев Пловдив ще продължи да отстоява принципите на законност, прозрачност и уважение, както в защита на собствения си интерес, така и в интерес на българския футбол", се казва в позицията на Ботев.

Футболистът

Око Флекс е 23-годишен футболист, който играе по крилото. Преминал е през школите на Арсенал и Селтик. 

През август 2025 г. той се присъедини към Ботев Пловдив от Цюрих.

В 14 мача до момента Око Флекс вкара 7 гола.

