Фурнаджиев за Михайлов: Беше добър човек с голямо сърце (ВИДЕО)

Като добър човек, отдаден на футбола. Така ще бъде запомнен Борислав Михайлов от Атанас Фурнаджиев.

В интервю пред bTV вицепрезидентът на БФС и шеф на федерацията по биатлон сподели, че легендарният вратар трудно се повлиявал от чуждото мнение и държал на думата.

"Съболезнования на семейството му. Отиде си един голям човек, един футболист, който постигна много капитан на националния отбор, като ръководител, изкарал два мандата като член на Изпълкома на УЕФА. Безспорно уважаван и ценен навън и не толкова долюбван България", каза Фурнаджиев за Михайлов, който си отиде тази сутрин на 63 години.

"Беше един изключително добър човек с голямо сърце и упорит в своите решения и в това, което правеше"

"Имали сме разногласия със сигурност, но той беше такъв. Той просто държеше много на думата си, на това, което мисли. Трудно се повлияваше от чуждо мнение, но пак казвам - един изключително добър човек, отдаден на футбола."

"Аз съм го запомнил с добро Боби. Били сме приятели. Най-вече съболезнования към Мария, към семейството, с много приятелски чувства към него.", каза Валентин Михов - президент на БФС по време на САЩ'94 и близък приятел на Михайлов.

"Човек, който съм бил до него толкова години и съм го виждал и в добри и в тежки моменти - не е губил дух. Мотивираше ме да не си губя духа. Мъжкар.", коментира Борислав Попов - бивш изпълнителен директор на родната футболна централа.

Сбогом, Капитане!

Легендата на българския футбол Борислав Михайлов почина тази сутрин. Големият вратар на България беше в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт.

Дългогодишният президент на БФС не успя да се възстанови въпреки положените грижи от семейството му и медицинския персонал. Той напусна този свят едва на 63 години, които навърши преди по-малко от 50 дни.

Михайлов е сред най-значимите фигури в българския футбол със 102 мача за националния отбор. С основен принос за успехите на златното поколение, спечелило бронзовите медали от световното първенство в САЩ през 1994 г.

Трикратен шампион и трикратен носител на Купата на България с Левски. Футболист на годината за 1986-а.

След осем сезона за Левски преминава в португалския Беленензеш и френския Мюлуз. В средата на 90-те години на миналия век се завръща в България с екипа на Ботев Пловдив. Следват престои в английския Рединг и Славия. Завършва кариерата си в швейцарския Цюрих.

От 2000 г. е член на Изпълнителния комитет на БФС. По-късно става и първи вицепрезидент. През 2005 г. е избран за президент на Централата и остава на поста до 2023 г.