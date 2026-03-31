Футболът ни потъна в траур: Светъл път, Боби!

Българският футбол потъна в траур. Борислав Михайлов си отиде от този свят, след като не успя да се възстанови от тежък инсулт.

Славният вратар беше почетен от БФС, чийто президент беше дълги години. "Изразяваме своите най-искрени съболезнования към семейството, близките и всички, които скърбят за загубата", написаха от централата.

Паметта му беше почетена от голямата му футболна любов - Левски. "Поклон пред светлата ти памет. Няма да бъдеш забравен никога!".

Съболезнования към близките му изказаха и другите му бивши отбори у нас - Ботев Пловдив и Славия.

ЦСКА изказа съболезнования и на вечния съперник. "ПФК ЦСКА изказва съболезнования на семейството и близките му, както и на ПФК Левски и на цялата футболната общност. Поклон пред паметта му!".

"ПФК Лудогорец изразява своите съболезнования по повод кончината на легендарния български вратар и бивш президент на БФС, Борислав Михайлов. Той ще остане завинаги в историята със своя значим принос към родния футбол", написаха 14-кратните шампиони.