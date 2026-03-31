bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Футболът ни потъна в траур: Светъл път, Боби!

БФС, ПФЛ, Левски, ЦСКА, Лудогорец и още много клубове почетоха легендарния вратар

Българският футбол потъна в траур. Борислав Михайлов си отиде от този свят, след като не успя да се възстанови от тежък инсулт.

Славният вратар беше почетен от БФС, чийто президент беше дълги години. "Изразяваме своите най-искрени съболезнования към семейството, близките и всички, които скърбят за загубата", написаха от централата.

Паметта му беше почетена от голямата му футболна любов - Левски. "Поклон пред светлата ти памет. Няма да бъдеш забравен никога!".

Съболезнования към близките му изказаха и другите му бивши отбори у нас - Ботев Пловдив и Славия.

ЦСКА изказа съболезнования и на вечния съперник. "ПФК ЦСКА изказва съболезнования на семейството и близките му, както и на ПФК Левски и на цялата футболната общност. Поклон пред паметта му!".

 
 
 
"ПФК Лудогорец изразява своите съболезнования по повод кончината на легендарния български вратар и бивш президент на БФС, Борислав Михайлов. Той ще остане завинаги в историята със своя значим принос към родния футбол", написаха 14-кратните шампиони.

Тагове:

бфс левски цска почина борислав михайлов инсулт

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV