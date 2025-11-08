След факли, димки и бой: ЦСКА удари Левски (ВИДЕО)

ЦСКА удари Левски в първото дерби между двата столични гранда за сезона! "Червените" спечелиха с 1:0 мача от 15-ия кръг на Първа лига.

В герой за "армейците" се превърна Джеймс Ето'о, който отбеляза победното попадение с далечен изстрел в 77'.

Искри на Националния стадион

Факли, димки и бой на терена белязаха сблъсъка. Напрежението взе връх в 54', а главният съдия Радослав Гидженов размаха жълтите картони. Такива получиха Адриан Лапеня, Марин Петков, както и Анжело Мартино и Георги Костадинов, от които започна мелето.

Снимка: Lap.bg

ЦСКА игра с 10 души в последните десетина минути заради директен червен картон на Пастор.

В крайна сметка тимът на Христо Янев постигна пети пореден успех във всички турнири и нанесе удар по шампионските амбиции на вечния си съперник.

Поражението е първо за "сините" от 26 септември насам (0:1 от Локомотив в Пловдив) и прекъсва победната серия на Левски от 6 мача.

Снимка: Lap.bg

Така Левски е на върха с актив от 35 точки, пред ЦСКА 1948 с 30 и мач по-малко. Лудогорец е трети с 24 и два двубоя в аванс спрямо лидера. ЦСКА заема шестото място с 22 точки.

В 16-ия кръг ЦСКА приема Ботев Пловдив, докато Левски гостува на новака Монтана.

Снимка: Lap.bg

Съставите

Левски: 92. Светослав Вуцов – 71. Оливер Камдем (80' - 21. Алдаир), 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон – 70. Георги Костадинов (80' - 18. Гашпер Търдин), 47. Акрам Бурас (90'+5' - 37. Рилдо Фильо), 10. Асен Митков (80' - 22. Мазир Сула) – 88. Марин Петков (К) (86' - 77. Борислав Рупанов), 12. Мустафа Сангаре, 17. Евертон Бала

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов – 14. Теодор Иванов, 4. Адриан Лапеня (К), 5. Лумбард Делова – 2. Пастор, 6. Бруно Жордао, 99. Джеймс Ето'о (90'+5' - 7. Улаус Скаршем), 30. Петко Панайотов (81' - 73. Илиан Илиев), 17. Анжело Мартино – 28. Йоанис Питас (90'+13' - 11. Мохамед Брахими), 9. Леандро Годой (90'+5' - 19. Иван Турицов)

Снимка: Lap.bg

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER