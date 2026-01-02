bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Баскетбол

Везенков поведе Олимпиакос към нов успех в дербито

Грандът от Пирея удари Панатинайкос и в Евролигата

Везенков поведе Олимпиакос към нов успех в дербито

Александър Везенков поведе Олимпиакос към трети пореден успех в дербито с Панатинайкос! Най-добрият български баскетболист беше над всички за своите при победата с 87:82 като гости в среща от 19-ия кръг на Евролигата.

Родното тежко крило завърши с 24 точки, от които 4 тройки, 9 борби и 1 асистенция за 34 минути в игра.

Така "бяло-червените" записаха трети пореден и общо 11-и успех в турнира за сезона, прекъсвайки серията от 3 победи на Панатинайкос. "Зелените" допуснаха седма загуба от 19 двубоя.

От съотборниците на Везенков Тайлър Дорси вкара 21 точки, към които добави 4 борби и 3 асистенции.

За Панатинайкос Кендрик Нън отбеляза 32 точки и направи 5 борби и 6 асистенции, а Джеди Осман се отчете с 13 точки и 3 борби.

В 20-ия кръг Везенков и компания ще гостуват на шампиона Фенербахче на 6 януари. Преди това - на 4 януари, им предстои гостуване на бившия тим на Саша - Арис, в гръцкото първенство.

олимпиакос панатинайкос евролига дерби гръцко

