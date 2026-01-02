Ето го виновника за катастрофата с Антъни Джошуа

Шофьорът на Антъни Джошуа, който причини катастрофата с две жертви в Нигерия, е обявен за виновен за инцидента, след като стана ясно, че е карал без валидна книжка.

46-годишният Кайоде Аденйи се яви днес в съда в Сагаму във връзка с инцидента на магистралата Лагос-Ибадан.

Обвиненията срещу него са 4, включително за причиняване на смърт при опасно шофьоране. Той е задържан под стража с наложена гаранция от 5 млн. найри - около 3500 долара. Делото е отложено за 20 януари.

Мащабът на щетите

Пълният мащаб на щетите, които катастрофата може да е причинила на оцелелия като по чудо Джошуа, остава неясен. Освен физически, травмите на бившия световен шампион по бокс със сигурност са и психологически. А големият въпрос е дали той ще успее да се завърне на ринга.

При жестокия сблъсък с висока скорост на магистрала загинаха двама от най-близките му приятели. Латиф Айоделе и Сина Гами пътували с боксовата суперзвезда, когато джипът се ударил в спрял камион. Смята се, че двамата са седели от дясната страна на превозното средство и са починали на място.

Ей Джей беше изваден от смачканите ламарини с помощта на десетки местни жители, станали свидетели на фаталния сблъсък. Той трябваше да премине покрай телата на своите приятели, положени на земята.

След зрелището в Маями

Само преди десетина дни Джошуа победи Youtube звездата Джейк Пол на ринга в Маями, нокаутирайки го в шестия рунд. Успехът му донесе 80 млн. долара.

Победителят обяви, че иска мач с Тайсън Фюри, а британските фенове приветстваха възможността двамата им любимци да излязат един срещу друг. Циганския крал се "пенсионира" през януари, след като бе победен за втори път от Олександър Усик, но загатва, че иска да се върне към професионалния бокс.

Активът на Джошуа е 29 победи (26 с нокаут) и 4 загуби - две от Олександър Усик и по една от Анди Руис и Даниел Дюбоа.

