Гласът на ЦСКА Йорданка Христова: Какъв Локомотив?! Купата е наша! (ВИДЕО)

78 години величие, като голяма част от тях са подплатени от нейния красив и мощен глас!

Великата Йорданка Христова няма как да пропусне рожденият ден на любимия си ЦСКА! И каквото и да е "червено" празненство няма как да мине без нейното "Сърца червени, сърца милиони..." - химна на отбора.

Специално за bTV една от примите на родната музика отново запя и с широка усмивка, с настроение и... със заръка.

Купата

За ЦСКА предстои най-важния мач за сезона!

На 20 май тимът излиза срещу Локомотив Пловдив в мач за Купата на България.

"Искам да пожелая прекрасна годишнина! Имаме повод да стискаме палци и да сме уверени, че ще вземем поне Купата тази година. Пожелавам на Христо Янев успех! Възхищавам му се! Обичам го! И много съм доволна, че най-после е треньор на нашия отбор.

Сърца червени, сърца милиони, докажете, че сте там, за да си спечелим тази Купа! Тя си е наша! Какъв Локомотив?! Ей, Богу!", заяви Христова.

Сезонът

"Червените" са извън борбата за титлата, тъй като тя вече е подпечатана за Левски, но Купата е голямата цел!

Спечелването ѝ ще осигури мачове в европейските клубни турнири за ЦСКА, при това на прага на историческо събитие.

Очаква се през следващия сезон клубът да открие реновирания стадион "Българска армия", който ще бъде най-модерният в България.

А със сигурност на съоръжението ще чуем и гласа на Йорданка Христова!