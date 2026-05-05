Гласът на ЦСКА Йорданка Христова: Какъв Локомотив?! Купата е наша! (ВИДЕО)

Легендата на родната музика поздрави клуба и феновете да рождения ден

78 години величие, като голяма част от тях са подплатени от нейния красив и мощен глас!

Великата Йорданка Христова няма как да пропусне рожденият ден на любимия си ЦСКА! И каквото и да е "червено" празненство няма как да мине без нейното "Сърца червени, сърца милиони..." - химна на отбора. 

Специално за bTV една от примите на родната музика отново запя и с широка усмивка, с настроение и... със заръка.

Купата

За ЦСКА предстои най-важния мач за сезона! 

На 20 май тимът излиза срещу Локомотив Пловдив в мач за Купата на България. 

 
 
 
"Искам да пожелая прекрасна годишнина! Имаме повод да стискаме палци и да сме уверени, че ще вземем поне Купата тази година. Пожелавам на Христо Янев успех! Възхищавам му се! Обичам го! И много съм доволна, че най-после е треньор на нашия отбор. 

Сърца червени, сърца милиони, докажете, че сте там, за да си спечелим тази Купа! Тя си е наша! Какъв Локомотив?! Ей, Богу!", заяви Христова.

Сезонът

"Червените" са извън борбата за титлата, тъй като тя вече е подпечатана за Левски, но Купата е голямата цел!

Снимка: Lap.bg

Спечелването ѝ ще осигури мачове в европейските клубни турнири за ЦСКА, при това на прага на историческо събитие. 

Очаква се през следващия сезон клубът да открие реновирания стадион "Българска армия", който ще бъде най-модерният в България. 

А със сигурност на съоръжението ще чуем и гласа на Йорданка Христова! 

