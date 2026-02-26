bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Гонзо за Бербатов: За два месеца няма да може да прочете проблемите (ВИДЕО)

Президентът на БФС наследил тежко наследство

Гонзо за Бербатов: За два месеца няма да може да прочете проблемите (ВИДЕО)
Lap.bg

Президентът на Български футболен съюз Георги Иванов не спести критики към предшествениците си. След представянето на партньорството с Double Pass той заяви, че е поел „тежко наследство“, но поставя началото на нова посока с три ясни приоритета.

В изказването си Иванов засегна и Димитър Бербатов, като коментира, че проблемите във футбола са толкова дълбоки, че „за два месеца мандат няма да може да ги прочете“.

„Надаваме се клубовете да са активни в развитието на собствените си кадри“, започна Иванов.

Снимка: Министерски съвет

„За нас е важно академиите да се развиват правилно, да захранват националния отбор. Играят прекалено много чужденци, не може да се състави национален отбор на средноевропейско ниво. Обърнали сме пирамидата, детско-юношеският футбол не ни интересува. Националният интерес – никаква заинтересованост. Националният отбор е процес на години назад“, сподели Иванов.

Академиите са приоритет

Според него реформата ще стъпи върху три основни стълба - категоризацията, академия БФС и кастингите на децата, спортни науки – спечелихме процес за иновации и растеж. Останалите процеси си ги вършим“.

Иванов подчерта, че проектът няма да бъде наложен административно, а ще се реализира чрез покриване на ясни критерии: „Казваме на клубовете какво ще се прави. Не е наша стратегия, която искаме да наложим. Ще работят 15 академии в този проект, то е на база категоризация. Който представи документи, ще участва. Ще видим кои 15 академии ще изпълняват препоръките – тази категоризация обучава директори, треньори... Това е начин, по който големите федерации и клубове се обучават“.

"Знаем какви са проблемите"

Темата за държавната подкрепа също не бе подмината, като той индиректно отговори на кмета на Враца Калин Каменов: „Държавна подкрепа – боря се две години. Нищо ново не ми казва кметът на Враца. Всички знаем какви са проблемите. Това е тежко наследство, което съм получил от предишното ръководство. Работим по проекти да се подобрят материални бази и стадиони“.

Снимка: Министерски съвет

На въпрос за думите на Димитър Бербатов, че федерациите трябва да изпратят проблемите си към властта, Иванов отвърна: „Ще му изпратят толкова проблеми, че за два месеца мандат няма да може да ги прочете. Трудим се и работим, за да може всички българи да се гордеят. Проблемите ни са в основата. Ако не посееш жито, няма да можеш да жънеш“.

"Нямам проблем с президентите"

Президентът на БФС подчерта, че диалогът с клубовете е постоянен: „Аз разговарям с всички президенти – само за футбол. Нямам проблем да се виждам с всеки един и да разговарям за футбол“.

А по повод напрежението с част от елитните тимове, сред които и Лудогорец, той заключи: „Аз лично нямам напрежения и конфликти с никого. Ако някой има претенции към Федерацията... Футболът е спорт с високо напрежение. Всяка седмица някой има претенции. Нормално е някой да критикува, да не е доволен – ние работим по правилата. Единственият вариант е по правилниците, които имаме“.

Изгледайте целия Епизод 113 на "Спортен нюзрум" тук:

Тагове:

бфс димитър бербатов левски георги иванов проблеми бъдеще федерации лудогорец академии

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Да я подкрепим! Лора Христова е номинирана за изненада на Игрите

Да я подкрепим! Лора Христова е номинирана за изненада на Игрите
Има ли сили Лудогорец да отстрани Ференцварош? (АНКЕТА)

Има ли сили Лудогорец да отстрани Ференцварош? (АНКЕТА)
Дори Десподов е безсилен пред испанската прокоба на ПАОК

Дори Десподов е безсилен пред испанската прокоба на ПАОК
Гаджето на Григор Димитров в битка с депресия и тялото си

Гаджето на Григор Димитров в битка с депресия и тялото си
Реал Мадрид пак бие, Винисиус пак дразни (ВИДЕО)

Реал Мадрид пак бие, Винисиус пак дразни (ВИДЕО)

Последни новини

Спортен нюзрум, еп. 113: Сираков и Величков

Спортен нюзрум, еп. 113: Сираков и Величков "задушиха" Гонзо! (ВИДЕО)
Дори Десподов е безсилен пред испанската прокоба на ПАОК

Дори Десподов е безсилен пред испанската прокоба на ПАОК
Карлос Насар пред bTV: Целта са ми олимпийски титли за България (ВИДЕО)

Карлос Насар пред bTV: Целта са ми олимпийски титли за България (ВИДЕО)
Футболистки снимани голи години наред!

Футболистки снимани голи години наред!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV