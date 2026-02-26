Гонзо за Бербатов: За два месеца няма да може да прочете проблемите (ВИДЕО)

Президентът на Български футболен съюз Георги Иванов не спести критики към предшествениците си. След представянето на партньорството с Double Pass той заяви, че е поел „тежко наследство“, но поставя началото на нова посока с три ясни приоритета.

В изказването си Иванов засегна и Димитър Бербатов, като коментира, че проблемите във футбола са толкова дълбоки, че „за два месеца мандат няма да може да ги прочете“.

„Надаваме се клубовете да са активни в развитието на собствените си кадри“, започна Иванов.

Снимка: Министерски съвет

„За нас е важно академиите да се развиват правилно, да захранват националния отбор. Играят прекалено много чужденци, не може да се състави национален отбор на средноевропейско ниво. Обърнали сме пирамидата, детско-юношеският футбол не ни интересува. Националният интерес – никаква заинтересованост. Националният отбор е процес на години назад“, сподели Иванов.

Академиите са приоритет

Според него реформата ще стъпи върху три основни стълба - категоризацията, академия БФС и кастингите на децата, спортни науки – спечелихме процес за иновации и растеж. Останалите процеси си ги вършим“.

Иванов подчерта, че проектът няма да бъде наложен административно, а ще се реализира чрез покриване на ясни критерии: „Казваме на клубовете какво ще се прави. Не е наша стратегия, която искаме да наложим. Ще работят 15 академии в този проект, то е на база категоризация. Който представи документи, ще участва. Ще видим кои 15 академии ще изпълняват препоръките – тази категоризация обучава директори, треньори... Това е начин, по който големите федерации и клубове се обучават“.

"Знаем какви са проблемите"

Темата за държавната подкрепа също не бе подмината, като той индиректно отговори на кмета на Враца Калин Каменов: „Държавна подкрепа – боря се две години. Нищо ново не ми казва кметът на Враца. Всички знаем какви са проблемите. Това е тежко наследство, което съм получил от предишното ръководство. Работим по проекти да се подобрят материални бази и стадиони“.

Снимка: Министерски съвет

На въпрос за думите на Димитър Бербатов, че федерациите трябва да изпратят проблемите си към властта, Иванов отвърна: „Ще му изпратят толкова проблеми, че за два месеца мандат няма да може да ги прочете. Трудим се и работим, за да може всички българи да се гордеят. Проблемите ни са в основата. Ако не посееш жито, няма да можеш да жънеш“.

"Нямам проблем с президентите"

Президентът на БФС подчерта, че диалогът с клубовете е постоянен: „Аз разговарям с всички президенти – само за футбол. Нямам проблем да се виждам с всеки един и да разговарям за футбол“.

А по повод напрежението с част от елитните тимове, сред които и Лудогорец, той заключи: „Аз лично нямам напрежения и конфликти с никого. Ако някой има претенции към Федерацията... Футболът е спорт с високо напрежение. Всяка седмица някой има претенции. Нормално е някой да критикува, да не е доволен – ние работим по правилата. Единственият вариант е по правилниците, които имаме“.

