Христо Янев: Измина трудна, но важна година за ЦСКА

Треньорът на ЦСКА - Христо Янев, отправи празничен поздрав към "червените" фенове. Той заяви, че е сигурен, че за клуба предстоят добри мигове.

"Скъпи армейци,

Измина трудна, но важна година за ЦСКА. Преминахме през много изпитания и спечелихме важни битки. Сега съм по-сигурен от всякога, че добрите мигове са пред нас. Пожелавам светли празници на вас и вашите семейства! Само ЦСКА!", обърна се Янев към привържениците.

Снимка: Lap.bg

Отново в челото

Янев пое ЦСКА в края на септември. "Армейците" се намираха в тежка ситуация, но се стабилизираха след идването му начело. Под ръководството на Янев ЦСКА постигна 7 победи от 10 шампионатни мача, като направи 2 равенства и допусна само една загуба - с 0:2 от Черно море в последния кръг от есенния дял на Първа лига.

При Янев столичният гранд е и на четвъртфинал за Купата на страната, като елиминира последователно Севлиево и Локомотив София с по 2:1.

Снимка: Lap.bg

Янев е на треньорската скамейка на ЦСКА за трети път. В първия си период - юни 2015-август 2016 г., той вдигна Купата на страната и спечели "В" група. Във втория - през май 2018, изведе "армейците" в 4 двубоя, при 3 успеха и равенство, като временен треньор.

Като футболист има 71 гола в 203 мача за ЦСКА, с който е двукратен шампион (2002/2003 и 2004/2005) и носител на Купата (2005/2006).

Снимка: Lap.bg

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK