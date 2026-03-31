Христо Стоичков: Къде се забърза, Боби? Сълзите не могат да спрат!

Ти беше велик човек и вратар! Толкова е тъжно! Събрахте се с Туньо в един по-хубав свят!

Трагичната новина за смъртта на Борислав Михайлов разтърси България. Изключително емоционално реагира Христо Стоичков. Двамата бяха сред главните фигури в паметните успехи на златното поколение от края на миналия век.

"Къде се забърза, Боби? Защо толкова рано?", написа Камата във Фейсбук.

"Нашият капитан, нашият лидер, нашият приятел ни напусна! Сълзите не могат да спрат!"

"Ти беше велик човек и вратар! Толкова е тъжно! Събрахте се с Туньо в един по-хубав свят!"

Почина Борислав Михайлов (ВИДЕО)

"Гледайте ни, напътствай те ни! Прегръщам те, приятелю! Поклон пред паметта ти!"

Михайлов беше в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт.

Дългогодишният президент на БФС не успя да се възстанови въпреки положените грижи от семейството му и медицинския персонал. Той напусна този свят едва на 63 години, които навърши преди по-малко от 50 дни.

Христо Стоичков почина борислав михайлов инсулт

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

