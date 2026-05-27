Иван Иванов дебютира на "Уимбълдън" при мъжете

Иван Иванов е пред дебют на "Уимбълдън" при мъжете! Родният талант ще получи покана за участие. Той си извоюва мястото, след като триумфира на "свещената трева" при юношите преди година.

Иванов ще започне от квалификациите в престижната надпревара от Големия шлем.

Тази седмица представителят на академията на Рафаел Надал стартира и на Чалънджър ниво - преодоля квалификациите в Кошице (Словакия), преди да отпадне в първия кръг.

Номиниран за №1 в Европа

В началото на миналата седмица стана ясно, че Иван Иванов е финалист в 14-о издание на наградите "Пьотр Нуровски" за най-добър млад европейски спортист. Това е нов голям успех за българския спорт, след като Малена Замфирова спечели зимното издание на наградите.

Заради голямата конкуренция за финала се класират шестима вместо петима млади спортисти от цяла Европа. За първи път в лятното издание има и българин.

Гласуването за победителя ще се проведе по време на 55-ата Генерална асамблея на ЕОК в Будапеща (Унгария) на 12 юни. Всички финалисти са поканени на гала-вечерята на същия ден.

Наградата "Пьотър Нуровски" е учредена през 2011 г. През 2016 беше взето решение да се разшири обхватът й чрез създаване на издания за летни и зимни спортове.

През 2025 г. Малена Замфирова спечели наградата в класацията при зимните спортове, като впечатли журито със своята реч. Всички финалисти получават плакет, но и парична награда, която да инвестират в своята подготовка. Наградата за първо място е 15 000 евро, за второ - 8000 евро, за трето - 5000, а за четвърто, пето и шесто - 3000 евро.

