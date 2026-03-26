Ивелин Попов: Жена ми каза, че досаждам на децата (ВИДЕО)

Ивелин Попов може и да окачи обувките, но страстта не може да угасне просто така, след 21 години професионален футбол.

Бившият играч на Септември, Левски, Литекс, Ботев Пловдив и Арда се е насочил към нова позиция, на която отново да твори за футбола - спортен директор.

След около 20 дни Попов започва обиколка по елитните първенства в Европа, за да натрупа опит и в това направление. Първата дестинация е испанския Атлетик Билбао. След това той ще пътува и до Италия.

"Не спрях по спортни причини"

Ботев Пловдив е могъл да се окаже последният клуб на Ивелин Попов. Това разкри самият той на повече от 1-часов разговор с медиите.

Обаждане от страна на президента на Арда Ивайло Петков му е дало повод да реши да облече фланелката на кърджалийци.

Преди месец той разтрогна по взаимно съгласие, а причините не са били спортни: "Дойде ми в един момент това разстояние, тази комуникация и реших да се прибера към София. Става въпрос за здравословен проблем на бащата на съпругата ми. Ние много държим на него“, разкри Попов.

Попето записа 14 мача и 3 гола с екипа на Арда, но още при пристигането си в Кърджали бе намекнал, че това ще е последният му сезон.

Бившият капитан на Левски и на националния ни отбор остава в историята с най-много мачове за Литекс Ловеч – 117, гарнирани с 38 гола и 23 асистенции.

След това 38-годишният футболист показа на какво е способен в Левски и Ботев Пловдив. Кариерата на родения в София играч преминава още през турския Газиантепспор, а на руска земя защитаваше цветовете на Кубан Краснодар, Спартак Москва, Рубин Казан, Ростов и Сочи.

Сега е по-спокойно

Сега Попов живее на друг ритъм, вече няма бързане за тренировки, лагери, непрестанни пътувания и кратки срещи с роднините. Не! Сега фокусът е семейството. Той иска да навакса възможно най-много от времето, което преди е давал на спорта. Не липсват обаче и забавни ситуации.

"Зает съм с ежедневните неща, както всеки един от вас. Гледам да обръщам внимание на децата ми. Малко е трудно, защото те през годините не са свикнали много с мен. Вкъщи съм си по цял ден. Когато се приберат от училище, искам да си говоря с тях как им е минал денят. Жената вика "Малко им досаждаш. Защото много време не е имало".

Спортен директор… но къде?

"Починах си и продължавам да си почивам. Аз мисля, че най-много ме влече позицията спортен директор, затова съм се фокусирал върху това нещо. След може би 20-ина дни ще започна да гостувам по държавите, за да видя как са нещата."

Попов иска да събере ноу хау, което обаче може би няма да прилага в България. Ключовото е да успее да намери общ език с хората по нашите ширини.



Турнето на националния отбор до Индонезия, каква е формулата за успешен футболист и кой е следващият "Ивелин Попов" – чуйте във видеата.