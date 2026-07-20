БГ Футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Кой чака ЦСКА и Лудогорец в Европа? Кирил Десподов дебне "червените" Снимка: БГНЕС

Шампионска лига: 1st Qualifying Round 07.07.2026 19:00 Линкълн Ред Импс 3 Интер Клуб Д'ескалдес 1 07.07.2026 19:00 Сабах Баку 2 ТНС 0 07.07.2026 19:00 Кауно Жалгирис 1 Дрита 1 07.07.2026 19:00 Арарат-Армениа 2 Рига 0 Шампионска лига: 2nd Qualifying Round 21.07.2026 19:00 Арарат-Армениа Шамрок Роувърс 21.07.2026 19:00 Сабах Баку Купс 21.07.2026 19:00 Сабуртало Слован Братислава 21.07.2026 19:00 Мджельби Линкълн Ред Импс

ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Шериф Тираспол – Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг на Лига Европа, ако успее да елиминира Карабах. Това отреди жребият, изтеглен днес в Нион.

Срещите от тази фаза на турнира са насрочени за 6 и 13 август. Първият двубой ще бъде на чужд терен за победителя от сблъсъка между ЦСКА и Карабах.

При неуспех срещу азербайджанския шампион "червените" ще продължат участието си в Лигата на конференциите. Там съперник ще бъде победителят от двойката Динамо Киев – ПАОК, в чийто състав играе капитанът на националия ни отбор Кирил Десподов. И в този случай ЦСКА ще гостува в първата среща на 6 август.

Лудогорец също научи възможния си противник в следващата фаза на евротурнирите. Ако разградчани преодолеят Апоел Тел Авив във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите, те ще срещнат победителя от двойката между словашкия Жилина и полския Катовице.

Двубоите от третия квалификационен кръг ще се проведат на 6 и 13 август, като Лудогорец ще има домакинско предимство в първата среща.

Любопитен факт е, че досега разградчани никога не са се изправяли срещу полски съперник в европейските клубни турнири. Срещу словашки отбори балансът им е положителен – три победи и една загуба в четири мача.