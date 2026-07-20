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Кой чака ЦСКА и Лудогорец в Европа?

Кирил Десподов дебне "червените"

Кой чака ЦСКА и Лудогорец в Европа?
 Снимка: БГНЕС
Шампионска лига: 1st Qualifying Round
Линкълн Ред Импс
Линкълн Ред Импс

3

Интер Клуб Д'ескалдес
Интер Клуб Д'ескалдес

1

Сабах Баку
Сабах Баку

2

ТНС
ТНС

0

Кауно Жалгирис
Кауно Жалгирис

1

Дрита
Дрита

1

Арарат-Армениа
Арарат-Армениа

2

Рига
Рига

0

Шампионска лига: 2nd Qualifying Round
Арарат-Армениа
Арарат-Армениа

Шамрок Роувърс
Шамрок Роувърс

Сабах Баку
Сабах Баку

Купс
Купс

Сабуртало
Сабуртало

Слован Братислава
Слован Братислава

Мджельби
Мджельби

Линкълн Ред Импс
Линкълн Ред Импс

ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Шериф Тираспол – Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг на Лига Европа, ако успее да елиминира Карабах. Това отреди жребият, изтеглен днес в Нион.

Срещите от тази фаза на турнира са насрочени за 6 и 13 август. Първият двубой ще бъде на чужд терен за победителя от сблъсъка между ЦСКА и Карабах.

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При неуспех срещу азербайджанския шампион "червените" ще продължат участието си в Лигата на конференциите. Там съперник ще бъде победителят от двойката Динамо Киев – ПАОК, в чийто състав играе капитанът на националия ни отбор Кирил Десподов. И в този случай ЦСКА ще гостува в първата среща на 6 август.

Лудогорец също научи възможния си противник в следващата фаза на евротурнирите. Ако разградчани преодолеят Апоел Тел Авив във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите, те ще срещнат победителя от двойката между словашкия Жилина и полския Катовице.

Двубоите от третия квалификационен кръг ще се проведат на 6 и 13 август, като Лудогорец ще има домакинско предимство в първата среща.

Любопитен факт е, че досега разградчани никога не са се изправяли срещу полски съперник в европейските клубни турнири. Срещу словашки отбори балансът им е положителен – три победи и една загуба в четири мача.

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