Кой чака ЦСКА и Лудогорец в Европа?

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ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Шериф Тираспол – Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг на Лига Европа, ако успее да елиминира Карабах. Това отреди жребият, изтеглен днес в Нион.
Срещите от тази фаза на турнира са насрочени за 6 и 13 август. Първият двубой ще бъде на чужд терен за победителя от сблъсъка между ЦСКА и Карабах.
При неуспех срещу азербайджанския шампион "червените" ще продължат участието си в Лигата на конференциите. Там съперник ще бъде победителят от двойката Динамо Киев – ПАОК, в чийто състав играе капитанът на националия ни отбор Кирил Десподов. И в този случай ЦСКА ще гостува в първата среща на 6 август.
Лудогорец също научи възможния си противник в следващата фаза на евротурнирите. Ако разградчани преодолеят Апоел Тел Авив във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите, те ще срещнат победителя от двойката между словашкия Жилина и полския Катовице.
Двубоите от третия квалификационен кръг ще се проведат на 6 и 13 август, като Лудогорец ще има домакинско предимство в първата среща.
Любопитен факт е, че досега разградчани никога не са се изправяли срещу полски съперник в европейските клубни турнири. Срещу словашки отбори балансът им е положителен – три победи и една загуба в четири мача.
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