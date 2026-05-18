Кой финал ще гледа Георги Иванов в сряда?

Президентът на БФС е приел покана

Президентът на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов няма да гледа на живо финала за Купата на България. Вместо в София, Гонзо ще бъде в Истанбул за финала в Лига Европа между Фрайбург и Астън Вила (22:00 ч., пряко по bTV Action).

Силният човек в родния футбол е поканен на форум, организиран за президентите на европейските централи. Асоциацията ще бъде представена още от изпълнителния директор Андрей Петров.

Битката за Купата на България започва в 19:00 ч. Преди година Гонзо беше на трибуните и изгледа как Лудогорец триумфира след 1:0 срещу ЦСКА.

През този сезон до финала за Купата стигнаха ЦСКА и Локомотив Пловдив. Двата тима се сблъскаха за трофея и през 2020 г., като тогава "железничарите" се наложиха с 5:3 след дузпи.

Стадионът ще е предимно "червен"

Истерията сред "червената" общност за билети продължава. В края на миналата седмица, само за 40 минути, бяха изкупени отпуснатите допълнителни пропуски от Професионалната футболна лига.

След среща в СДВР и решение на президента на лигата Атанас Караиванов, „армейците“ получиха блокове 9, 10 и половината от 11 в Сектор "А". Това означаваше, че още между 1500-1700 привърженици на ЦСКА ще получат възможност да присъстват на втория пореден финал за Купата на своя любим тим.

За разлика от първоначалната продажба, този път запалянковците притежаващи сезонни карти за централната трибуна, получиха приоритет и имаха възможност да вземат по максимум два билета за сблъсъка със "смърфовете" на 20 май. В крайна сметка на Националния стадион ще има поне 23 500 "армейци".

