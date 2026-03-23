Кой колко точки спечели? Целият вот за Футболист на годината!

Асът на английския Лийдс и единствен българин в английската Висша лига Илия Груев бе провъзгласен за Футболист номер 1 на страната ни за 2025 г.
Това се случи след гласуването на журналисти в 65-ото издание на традиционната анкета.
Церемонията бе вчера, 22 март, като зад себе си Груев остави нападателя на Лудогорец Ивайло Чочев, както и победителя в последните 4 години Кирил Десподов от ПАОК.
Часове след церемонията станаха ясни и всички точки, на база на които са класирани футболистите и треньорите.
Футболист номер 1 на България за 2025 г.
1. Илия Груев – 184
2. Ивайло Чочев – 168
3. Кирил Десподов - 52
4. Димитър Митов – 29
5. Росен Божинов – 23
6. Филип Кръстев – 13
7. Радослав Кирилов – 12
8. Марин Петков – 6
9. Андриан Краев – 5
Лукас Петков – 5
Светослав Вуцов – 5
12. Георги Русев – 4
13. Петко Христов – 3
14. Мартин Георгиев – 2
Спас Делев – 2
16. Виктор Попов – 1
Георги Миланов – 1
Здравко Димитров - 1
Треньор номер 1 на България за 2025 г.
1. Станимир Стоилов – 234
2. Александър Тунчев - 127
3. Христо Янев – 78
4. Илиан Илиев – 52
5. Иван Стоянов – 8
6. Александър Димитров - 6
7. Петър Гайдаров – 4
8. Александър Томаш – 2
Георги Чиликов – 2
Станислав Генчев - 2
11. Димитър Пантев - 1
Най-добър вратар
1. Светослав Вуцов - 73
2. Димитър Евтимов – 4
3. Леви Нтумба – 3
4. Фьодор Лапоухов – 2
5. Анатолий Господинов – 1
Боян Милосавлевич – 1
Максим Ковальов – 1
Серджио Падт - 1
Най-добър защитник
1. Майкон – 28
2. Кристиан Димитров – 22
3. Кристиан Макун – 13
4. Лумбард Делова – 6
5. Диниш Алмейда – 5
6. Франсиско Сон – 4
7. Мартин Георгиев – 3
8. Антон Недялков – 2
9. Адриан Лапеня - 1
Вандерсон Цунами – 1
Живко Атанасов – 1
Най-добър полузащитник
1. Ивайло Чочев – 54
2. Петър Станич – 20
3. Джеймс Ето'О – 8
4. Радослав Кирилов – 2
5. Кайо Видал – 1
Тодор Неделев - 1
Най-добър нападател
1. Леандро Годой – 52
2. Мустафа Сангаре – 8
3. Мамаду Диало – 7
4. Йоанис Питас – 4
5. Радослав Кирилов – 3
Спас Делев – 3
7. Бертран Фурие - 2
Евертон Бала – 2
Ивайло Чочев – 2
10. Алберто Салидо – 1
Марин Петков – 1
Хуан Переа – 1
Най-добър чужденец
1. Петър Станич – 33
2. Майкон – 16
3. Леандро Годой – 14
4. Евертон Бала – 4
Кайо Видал – 4
6. Кристиан Макун – 3
Мустафа Сангаре – 3
8. Джеймс Ето'О – 2
Йоанис Питас – 2
10. Диниш Алмейда – 1
Ерик Биле – 1
Лумбард Делова – 1
Мамаду Диало – 1
Оливие Вердон – 1
Най-прогресиращ млад футболист
1. Кристиян Балов – 23
2. Петко Панайотов – 21
3. Росен Божинов – 16
4. Георги Лазаров – 9
5. Мартин Георгиев – 6
6. Марто Бойчев – 4
7. Борислав Рупанов – 2
Кристиян Стоянов – 2
9. Валери Владимиров – 1
Марин Петков – 1
Николай Златев – 1
Награди по традиция имаше и при дамите, като тази година две от тях получиха равен брой точки и си поделиха приза за най-добра за 2025 г.
1. Николета Бойчева и Евдокия Попадинова - по 21 гласа
3. Лора Петрова - 12
4. Александра Янева – 8
Полина Ръсина – 8
6. Полина Демирова - 5
Симона Петкова - 5
8. Здравка Парапунова – 2
9. Анастасия Скоринина – 1
Димитра Иванова – 1
Моника Балиова – 1
Ивана Найденова – 1