Кой колко точки спечели? Целият вот за Футболист на годината!

Асът на английския Лийдс и единствен българин в английската Висша лига Илия Груев бе провъзгласен за Футболист номер 1 на страната ни за 2025 г.

Това се случи след гласуването на журналисти в 65-ото издание на традиционната анкета.

Церемонията бе вчера, 22 март, като зад себе си Груев остави нападателя на Лудогорец Ивайло Чочев, както и победителя в последните 4 години Кирил Десподов от ПАОК.

Резултатите

Часове след церемонията станаха ясни и всички точки, на база на които са класирани футболистите и треньорите.

Футболист номер 1 на България за 2025 г.

1. Илия Груев – 184

2. Ивайло Чочев – 168

3. Кирил Десподов - 52

4. Димитър Митов – 29

5. Росен Божинов – 23

6. Филип Кръстев – 13

7. Радослав Кирилов – 12

8. Марин Петков – 6

9. Андриан Краев – 5

Лукас Петков – 5

Светослав Вуцов – 5

12. Георги Русев – 4

13. Петко Христов – 3

14. Мартин Георгиев – 2

Спас Делев – 2

16. Виктор Попов – 1

Георги Миланов – 1

Здравко Димитров - 1

Треньор номер 1 на България за 2025 г.

1. Станимир Стоилов – 234

2. Александър Тунчев - 127

3. Христо Янев – 78

4. Илиан Илиев – 52

5. Иван Стоянов – 8

6. Александър Димитров - 6

7. Петър Гайдаров – 4

8. Александър Томаш – 2

Георги Чиликов – 2

Станислав Генчев - 2

11. Димитър Пантев - 1

По постове

Най-добър вратар

1. Светослав Вуцов - 73

2. Димитър Евтимов – 4

3. Леви Нтумба – 3

4. Фьодор Лапоухов – 2

5. Анатолий Господинов – 1

Боян Милосавлевич – 1

Максим Ковальов – 1

Серджио Падт - 1

Най-добър защитник

1. Майкон – 28

2. Кристиан Димитров – 22

3. Кристиан Макун – 13

4. Лумбард Делова – 6

5. Диниш Алмейда – 5

6. Франсиско Сон – 4

7. Мартин Георгиев – 3

8. Антон Недялков – 2

9. Адриан Лапеня - 1

Вандерсон Цунами – 1

Живко Атанасов – 1

Най-добър полузащитник

1. Ивайло Чочев – 54

2. Петър Станич – 20

3. Джеймс Ето'О – 8

4. Радослав Кирилов – 2

5. Кайо Видал – 1

Тодор Неделев - 1

Най-добър нападател

1. Леандро Годой – 52

2. Мустафа Сангаре – 8

3. Мамаду Диало – 7

4. Йоанис Питас – 4

5. Радослав Кирилов – 3

Спас Делев – 3

7. Бертран Фурие - 2

Евертон Бала – 2

Ивайло Чочев – 2

10. Алберто Салидо – 1

Марин Петков – 1

Хуан Переа – 1

Най-добър чужденец

1. Петър Станич – 33

2. Майкон – 16

3. Леандро Годой – 14

4. Евертон Бала – 4

Кайо Видал – 4

6. Кристиан Макун – 3

Мустафа Сангаре – 3

8. Джеймс Ето'О – 2

Йоанис Питас – 2

10. Диниш Алмейда – 1

Ерик Биле – 1

Лумбард Делова – 1

Мамаду Диало – 1

Оливие Вердон – 1

Най-прогресиращ млад футболист

1. Кристиян Балов – 23

2. Петко Панайотов – 21

3. Росен Божинов – 16

4. Георги Лазаров – 9

5. Мартин Георгиев – 6

6. Марто Бойчев – 4

7. Борислав Рупанов – 2

Кристиян Стоянов – 2

9. Валери Владимиров – 1

Марин Петков – 1

Николай Златев – 1

При дамите

Награди по традиция имаше и при дамите, като тази година две от тях получиха равен брой точки и си поделиха приза за най-добра за 2025 г.

1. Николета Бойчева и Евдокия Попадинова - по 21 гласа

3. Лора Петрова - 12

4. Александра Янева – 8

Полина Ръсина – 8

6. Полина Демирова - 5

Симона Петкова - 5

8. Здравка Парапунова – 2

9. Анастасия Скоринина – 1

Димитра Иванова – 1

Моника Балиова – 1

Ивана Найденова – 1