Илия Груев е Футболист №1 на България!

Илия Груев е най-добрият български футболист за 2025 г. След него се наредиха Ивайло Чочев (Лудогорец) и Кирил Десподов (ПАОК).

Полузащитникът на националния отбор на България и Лийдс наследи футболния трон от Кирил Десподов, който триумфира в предишните четири години.

"Благодаря на всички мои съотборници в Лийдс, в националния тим, на приятелката ми, на баща ми, на сестра ми, на майка ми", обяви на сцената Груев.

Той събра 184 точки.

"Благодаря на всички, за мен тази чест е награда. Благодаря на моето семейство, на клуба си, на съотборниците си", заяви Чочев.

"Пожелавам на младите български да се развиват. Искам да кажа на новия "Футболист на годината", че той трябва да бъде пример", заяви Десподов чрез видеообръщение.

За треньор №1 за 2025 г. бе избран Станимир Стоилов, а приза за №1 при дамите си поделиха Николета Бойчева и Евдокия Попадинова.

Победителите за "Футболист на годината" в България:

1961: Георги Найденов (ЦСКА)

1962: Иван Колев (ЦСКА)

1963: Александър Шаламанов (Славия)

1964: Никола Котков (Локомотив София)

1965: Георги Аспарухов (Левски)

1966: Александър Шаламанов (Славия)

1967: Димитър Пенев (ЦСКА)

1968: Симеон Симеонов (Славия)

1969: Христо Бонев (Локомотив Пловдив)

1970: Стефан Аладжов (Левски)

1971: Димитър Пенев (ЦСКА)

1972: Христо Бонев (Локомотив Пловдив)

1973: Христо Бонев (Локомотив Пловдив)

1974: Кирил Ивков (Левски)

1975: Кирил Ивков (Левски)

1976: Божидар Григоров (Славия)

1977: Павел Панов (Левски)

1978: Румен Горанов (Локомотив София)

1979: Атанас Михайлов (Локомотив София)

1980: Андрей Желязков (Славия)

1981: Георги Велинов (ЦСКА)

1982: Радослав Здравков (ЦСКА)

1983: Стойчо Младенов (ЦСКА)

1984: Пламен Николов (Левски)

1985: Георги Димитров (ЦСКА)

1986: Борислав Михайлов (Левски)

1987: Николай Илиев (Левски)

1988: Любослав Пенев (ЦСКА)

1989: Христо Стоичков (ЦСКА, Барселона)

1990: Христо Стоичков (Барселона)

1991: Христо Стоичков (Барселона)

1992: Христо Стоичков (Барселона)

1993: Емил Костадинов (Порто)

1994: Христо Стоичков (Барселона)

1995: Красимир Балъков (Щутгарт)

1996: Трифон Иванов (Рапид Виена)

1997: Красимир Балъков (Щутгарт)

1998: Ивайло Йорданов (Спортинг Лисабон)

1999: Александър Александров (Левски)

2000: Георги Иванов (Левски)

2001: Георги Иванов (Левски)

2002: Димитър Бербатов (Байер Леверкузен)

2003: Стилиян Петров (Селтик)

2004: Димитър Бербатов (Байер Леверкузен)

2005: Димитър Бербатов (Байер Леверкузен)

2006: Мартин Петров (Атлетико Мадрид)

2007: Димитър Бербатов (Тотнъм)

2008: Димитър Бербатов (Манчестър Юнайтед)

2009: Димитър Бербатов (Манчестър Юнайтед)

2010: Димитър Бербатов (Манчестър Юнайтед)

2011: Николай Михайлов (Твенте)

2012: Георги Миланов (Литекс)

2013: Иван Иванов (Базел)

2014: Владислав Стоянов (Лудогорец)

2015: Ивелин Попов (Спартак Москва)

2016: Ивелин Попов (Спартак Москва)

2017: Ивелин Попов (Спартак Москва)

2018: Кирил Десподов (ЦСКА)

2019: Димитър Илиев (Локомотив Пловдив)

2020: Димитър Илиев (Локомотив Пловдив)

2021: Кирил Десподов (Лудогорец)

2022: Кирил Десподов (Лудогорец)

2023: Кирил Десподов (Лудогорец, ПАОК)

2024: Кирил Десподов (ПАОК)