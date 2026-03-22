на живо
Кой ще стане Футболист номер 1 на България за 2025 г.? (АНКЕТА)

Днес, 22 март, предстои един от най-интригуващите дни в родния футбол! Но не заради мач, заради трансфер или треньорска оставка, а заради... награда.

За 65-и път в историята ще бъде посочен Футболист номер 1 на България. 

Призът ще е за 2025 г. и по традиция притежателят му се определя в анкета между журналистите у нас. 

Фаворити

Трима са основните фаворити за наградата за изминалите 12 месеца. 

Кой трябва да стане Футболист номер 1 на България за 2025 г.?

Сред тях е Кирил Десподов. Футболистът на ПАОК и капитан на националния тим печели наградата в последните 4 години, като има и пета статуетка от 2018 г. Ако спечели днес, ще изпревари Христо Стоичков. 

Илия Груев от Лийдс - единственият българин в английската Висша лига, също има големи шансове за приза. През последните 3 години той оставаше на второ място. 

Голмайсторът на Лудогорец Ивайло Чочев също е спряган за победител. Дори самият Десподов заяви: "Големият фаворит и човекът, който най-много заслужава, е Ивайло Чочев. През годините се е доказал като изключителен професионалист"

Другите награди

На церемонията днес ще бъде отличен и най-добър треньор за 2025 г. 

Ще бъдат наградени и най-добрите по постове в родното първенство, както и най-добър чужденец, най-прогресиращ млад футболист. 

За десета година ще бъде връчен и призът "Лъвско сърце - Трифон Иванов" за вдъхновяващо и спортсменско поведение. 

Няма как да минем и без награди за най-добра при дамите и номер 1 футболист и треньор в минифутбола. 

