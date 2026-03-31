Красимир Балъков: Боби не беше просто име. Сила. Пример. Учител.

Красимир Балъков даде израз на скръбта си след трагичната загуба на Борислав Михайлов. Двамата бяха близки приятели и съотборници в златното поколение от края на миналия век.

Големият вратар на България беше в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт.

Дългогодишният президент на БФС не успя да се възстанови въпреки положените грижи от семейството му и медицинския персонал. Той напусна този свят едва на 63 години, които навърши преди по-малко от 50 дни.

"Тежко е да приема, че вече го няма. Днес загубихме човек, който остави следа. Боби не беше просто име. Беше присъствие. Сила. Пример. Учител.

За мен той беше повече от колега - беше приятел. От онези, които не се срещат често. С когото сме споделяли успехи, идеи, трудности.

Почивай в мир, Боби. Няма да те забравим", написа Бала.