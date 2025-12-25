Левски: И на нас ни омръзна от "Сам вкъщи" (ВИДЕО)

Левски пусна специален коледен епизод част от рубриката "Един ден с...", проследяваща живота на футболистите извън терена.
Главен герой е халфът Георги Костадинов. "Сините" го представиха по оригинален начин - свързаха го с популярния филм "Сам вкъщи", който се излъчва по Коледа от дълги години.
"И на нас ни омръзна от "Сам вкъщи" по Коледа, затова сме ви приготвили коледно издание на любимата рубрика – "Един ден с…"
Коледните празници са време за споделени моменти, топлина и семейство. Този път прекрачваме прага на дома на "синия" лидер Георги Костадинов, за да надникнем отблизо в неговото ежедневие – далеч от прожекторите, но изпълнено със смисъл, емоции и левскарски дух.
Един ден. Един дом. Един лидер.
Настанете се удобно, подгответе пуканките – време е за кино!", написаха от Левски.
