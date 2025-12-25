bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Левски: И на нас ни омръзна от "Сам вкъщи" (ВИДЕО)

“Сините“ с оригинален коледен поздрав

Левски пусна специален коледен епизод част от рубриката "Един ден с...", проследяваща живота на футболистите извън терена.

Главен герой е халфът Георги Костадинов. "Сините" го представиха по оригинален начин - свързаха го с популярния филм "Сам вкъщи", който се излъчва по Коледа от дълги години.

Време е за кино

"И на нас ни омръзна от "Сам вкъщи" по Коледа, затова сме ви приготвили коледно издание на любимата рубрика – "Един ден с…"

Коледните празници са време за споделени моменти, топлина и семейство. Този път прекрачваме прага на дома на "синия" лидер Георги Костадинов, за да надникнем отблизо в неговото ежедневие – далеч от прожекторите, но изпълнено със смисъл, емоции и левскарски дух.

Един ден. Един дом. Един лидер.

Настанете се удобно, подгответе пуканките – време е за кино!", написаха от Левски.

