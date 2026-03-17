на живо
Баскетбол

НА ЖИВО: Черна гора - България, "лъвиците" излизат за 6 от 6

Следете квалификацията за ЕвроБаскет, която може да гледате и на VOYO.BG

Втора част

43:32 - На полувремето 11 точки делят Черна гора и България. 

38:28 - Отново 10 точки преднина за домакините. 

34:26 - Леко подобрение в българската защита. 

30:24 - Черна гора поддържа аванс над България. 

Първа част

27:18 - Аванс от 9 точки за Черна гора след края на първата четвърт.

24:14 - Черна гора успя да вземе инициативата на паркета и има комфортна преднина.  

14:14 - Равностойно начало на двубоя.

2:6 - България повежда с две невероятни тройки от Радостина Христова и Борислава Христова!

ПРЕВЮ

Важен ден за самочувствието на женския национален отбор по баскетбол на България! 

Момичетата на селекционера Таня Гатева ще гостуват на Черна гора в последна среща от първия етап на квалификациите за европейското първенство по баскетбол. 

Мачът е в град Бар - разположен на крайбрежието на Адриатическо море и е шести за тима ни, който вече си осигури място в следващия етап на пресявките. 

Къде да гледате?

Срещата е днес, 17 март. Началният час е 18:00 ч. българско време. Двубоят ще бъде излъчен на онлайн платформата ни VOYO.BG, като може да я гледате и тук - на btvsport.bg.

Снимка: fiba.basketball

Без грешка

"Лъвиците" на Таня Гатева могат да се похвалят с 5 победи до момента.  За мястото си на ЕвроБаскет те победиха по два пъти Украйна и Азербайджан. 

Срещу Черна гора българките играха през ноември в Ботевград. Тогава мачът беше труден, но все пак постигнаха победа с 66:62. 

Въпреки че вече свършиха основната част от работата си, момичетата са категорични, че искат съвършен актив след мача в Бар. 

Снимка: fiba.basketball

Форматът

Какво следва след първия етап? Напред към квалификациите продължават по два отбора от група. Те ще бъдат разпределени в нови шест групи, от които за шампионата ще се класират само първите два тима. Срещите от този етап ще се играят през ноември 2026 и февруари 2027 г. 

Единствените сигурни участници на европейското са четирите домакини - Финландия, Швеция, Белгия, Литва. 

България е европейски шампион от 1958 г. и в актива си има 5 сребърни и 4 бронзови медала. Последният е за третото място от шампионата пред 1989 г. 

Женският национален отбор не е играл на европейско първенство от 1993 г., когато бе шести в крайното класиране.

Снимка: fiba.basketball

Ще има ли обрат в Шампионската лига тази вечер? (АНКЕТА)

Ще има ли обрат в Шампионската лига тази вечер? (АНКЕТА)
Глобиха ЦСКА заради свастика в Разград

Глобиха ЦСКА заради свастика в Разград
Ученици опънаха червен килим за наша шампионка! Тя нямаше как да им откаже! (ВИДЕО)

Ученици опънаха червен килим за наша шампионка! Тя нямаше как да им откаже! (ВИДЕО)
