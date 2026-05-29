Кой се възползва най-много от отпадането на Яник Синер?

Яник Синер отпадна. Големият фаворит на „Ролан Гарос“ напусна турнира неочаквано рано, а това отвори вратата за съвсем нов сценарий в Париж.

Изведнъж вторият за годината турнир от Големия шлем изглежда напълно различно. И ако допреди дни всички гледаха към Синер като почти сигурен шампион, сега няколко играчи получиха шанс, за който доскоро дори не смееха да мечтаят.

Новак Джокович

Най-големият печеливш на хартия безспорно е Новак Джокович.

Сърбинът преследва своята 25-а Мейджър титла, но в последните години по пътя му неизменно стояха две огромни препятствия — Яник Синер и Карлос Алкарас.

Самият Джокович неведнъж призна, че да победи и двамата в един турнир вече е почти непосилна задача. На Australian Open той доказа, че все още може да се справи със Синер, но срещу Алкарас на финала изглеждаше крачка назад.

В Париж ситуацията внезапно се промени. Алкарас не участва заради контузия, а сега и южнотиролецът вече го няма.

Разбира се, въпросите около формата му остават. Подготовката му на клей беше доста скромна, а досега в турнира не изглежда напълно убедителен. Но при липсата на двамата най-опасни съперници именно той се превръща в основния фаворит.

Александър Зверев

Саша също има огромна причина да се усмихва. През сезона Синер буквално го газваше — финал след финал, Мастърс след Мастърс... Сега тази непреодолима пречка изчезна.

Да, евентуален сблъсък с Джокович остава сериозно изпитание. Но физически Зверев може да се противопостави на сърбина, особено в дълги мачове на клей. А ако някога е имал реален шанс за първа титла от Големия шлем, моментът изглежда именно сега.

Каспер Рууд

Норвежецът вече има няколко силни участия на „Ролан Гарос“, а играта му на клей отново изглежда стабилна. Достигането до финала в Рим потвърди, че влиза във форма точно навреме.

Отпадането на Синер определено увеличава шансовете му, но пътят му остава тежък. Вероятни мачове срещу Джокович и Зверев означават, че Рууд все още трябва да премине през истински ад, за да стигне до титлата.

Истинският хаос настъпи в горната половина на схемата. Синер отпадна. Медведев също вече го няма. А основните фаворити като Джокович, Зверев и Рууд са в другата част.

Това отвори пространство за играчи като: Франсиско Серундуло, Флавио Коболи, Стефанос Циципас и Франсис Тиафо. Или дори за някой съвсем неочакван.

Неутралните зрители със сигурност ще са доволни. Защото турнирите от Големия шлем рядко са толкова непредсказуеми.