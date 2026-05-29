ПСЖ може да стане десетият отбор, защитил титлата си. Кои са останалите?

Спечелиш ли Шампионската лига, на следващата година всички идват за теб. Точно затова само шепа отбори в историята са успявали да задържат трофея — и едва един в модерната ера. В събота вечер ПСЖ има шанс да напише нова страница в историята.

Парижани се изправят срещу Арсенал в събота, 30 май, от 19:00 ч. ПРЯКО по bTV Action и онлайн на VOYO.BG.

9 за 70 години

В цялата история на турнира — от КЕШ до днес — само 9 клуба са успявали да защитят "Ушатата".

Първи го прави Реал Мадрид, печелейки първите пет издания на турнира. В старата ера, когато футболът беше по-малко глобализиран, а конкуренцията — по-ограничена, това се случваше по-често.

По веднъж защитават титлата си Бенфика (1961 и 1962), Интер (1964 и 1965), Ливърпул (1977 и 1978), Нотингам Форест (1979 и 1980) и Милан (1989 и 1990). А три поредни трофея печелят Байерн Мюнхен (1974, 1975 и 1976) и Аякс между 1971 и 1973 г. — постижение, което до ерата на Зидан изглеждаше недостижимо.

Дълга тишина

Повече от 22 години никой не успява да задържи трофея. Барселона — може би най-великият отбор в историята на клубния футбол — печели през 2011 г., но не успява да стигне до дубъл. Байерн, Челси и Ливърпул — всички се провалят в опитите си.

А после идва Зинедин Зидан. Реал Мадрид печели три поредни Шампионски лиги между 2016 и 2018 г. — единственият клуб, успял да го направи след ребрандирането на турнира през 1992 г. Династията е изградена около Кристиано Роналдо, Серхио Рамос и Лука Модрич — отбор, който в онези три години просто беше от друга планета.

И след това — отново тишина. ПСЖ е първият финалист, който защитава короната си след Реал Мадрид през сезон 2017/18.

Миналата година парижани спечелиха първата Шампионска лига в историята си, а този уикенд в Будапеща момчетата на Луис Енрике имат шанс да направят нещо, което не се е случвало от почти десетилетие. Срещу тях стои Арсенал — отбор, който никога не е вдигал тази купа и жадува за нея.

Историята чака. Въпросът е само чия ще бъде.

