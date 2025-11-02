Левски с класика преди дербито, но даде жертва

Левски затвърди лидерската си позиция в Първа лига преди дербито с ЦСКА. "Сините" победиха Арда с 3:0 като гости в среща от 14-ия кръг.

Успехът е шести пореден за тима на Хулио Веласкес във всички турнири. Левски обаче даде жертва - халфът Мазир Сула се контузи и беше заменен принудително от Акрам Бурас в 56'.

Головете за "сините" в Кърджали отбелязаха Мустафа Сангаре в 19', Майкон в 51' и резервата Евертон Бала в 85'.

Така Левски е на върха с актив от вече 35 точки, пред ЦСКА 1948 с 29 и мач по-малко. Арда заема незавидната 12-а позиция с 13 точки.

На 8 ноември Левски се сблъсква с ЦСКА, а ден по-късно Арда гостува на шампиона Лудогорец в 15-ия кръг.

Снимка: Lap.bg

Съставите

Арда: Анатолий Господинов (К) - 2. Густаво Каскардо, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 23. Емил Виячки, 21. Вячеслав Велев - 20. Серкан Юсеин (72' - 4. Давид Акинтола), 80. Лъчезар Котев - 99. Бирсент Карагарен (72' - 8. Атанас Кабов), 71. Ивелин Попов (46' - 39. Антонио Вутов), 11. Андре Шиняшики - 17. Патрик Луан (84' - 45. Иснаба Мане)

Левски: 92. Светослав Вуцов - 71. Оливер Камдем, 4. Кристиан Макун, 50. Кристиан Димитров, 3. Майкон - 70. Георги Костадинов (71' - 18. Гашпер Търдин), 10. Асен Митков (82' - 7. Фабио Лима) - 88. Марин Петков (К) (82' - 77. Борислав Рупанов), 22. Мазир Сула (59' - 47. Акрам Бурас), 99. Радослав Кирилов (71' - 17. Евертон Бала) - 12. Мустафа Сангаре

