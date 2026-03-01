Ейса на Григор блести в мъжки костюм на едно от най-чаканите модни събития (ВИДЕО)

Григор Димитров може да изпитва известни трудности да си възвърне познатата форма след тежката контузия в гръдния мускул, която получи в средата на 2025 г., но половинката му Ейса Гонсалес винаги е топ!
Видяхме го и при последната ѝ публична изява - по време на ревюто на една от най-известните световни марки "Bottega Veneta" в Милано.
Мексиканката бе сред специалните гости на чаканото събитиe, част от Седмицата на модата в Милано. Тя пристигна сама, тъй като Димитров все още е в САЩ, където му предстоят турнири в Индиън Уелс (от 2 март) и Маями (от 16 март).
Ейса се появи с... мъжки костюм. Или не точно.
Кройката на тоалета ѝ бе от актуалните модни тенденции при жените. Под ръка пък носеше един от емблематичните модели чанти на марката.
Красивата половинка на Димитров бе сред съзвездието гости на събитието. Там бяха още актрисите Джулиан Муур и Дейзи Едгар-Джоунс, кей поп звездата I.N. и лично главният редактор на "Вог" - Ана Уинтор, което показва значимостта на събитието.
Марката и дизайнерът Луиз Тротър представиха колекция за дами с пищни палта в ярки цветове, блестящи поли, мъжки кройки в горната част и неизменните чанти!
Доскоро Ейса бе близо до Димитров, който изпитва затруднения със завръщането си на корта и има само 1 победа в 4 турнира от началото на годината.
В момента българинът е на 44-а позиция в световната ранглиста.
На турнира в Индиън Уелс го очакват всички звезди на световния тенис, като през 2025 г. Димитров достигна до трети кръг.