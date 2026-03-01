Ейса на Григор блести в мъжки костюм на едно от най-чаканите модни събития (ВИДЕО)

Григор Димитров може да изпитва известни трудности да си възвърне познатата форма след тежката контузия в гръдния мускул, която получи в средата на 2025 г., но половинката му Ейса Гонсалес винаги е топ!

Видяхме го и при последната ѝ публична изява - по време на ревюто на една от най-известните световни марки "Bottega Veneta" в Милано.

Мексиканката бе сред специалните гости на чаканото събитиe, част от Седмицата на модата в Милано. Тя пристигна сама, тъй като Димитров все още е в САЩ, където му предстоят турнири в Индиън Уелс (от 2 март) и Маями (от 16 март).

Костюм

Ейса се появи с... мъжки костюм. Или не точно.

Кройката на тоалета ѝ бе от актуалните модни тенденции при жените. Под ръка пък носеше един от емблематичните модели чанти на марката.

Снимка: Getty Images

Красивата половинка на Димитров бе сред съзвездието гости на събитието. Там бяха още актрисите Джулиан Муур и Дейзи Едгар-Джоунс, кей поп звездата I.N. и лично главният редактор на "Вог" - Ана Уинтор, което показва значимостта на събитието.

Марката и дизайнерът Луиз Тротър представиха колекция за дами с пищни палта в ярки цветове, блестящи поли, мъжки кройки в горната част и неизменните чанти!

Тренировките на Григор

Доскоро Ейса бе близо до Димитров, който изпитва затруднения със завръщането си на корта и има само 1 победа в 4 турнира от началото на годината.

В момента българинът е на 44-а позиция в световната ранглиста.

На турнира в Индиън Уелс го очакват всички звезди на световния тенис, като през 2025 г. Димитров достигна до трети кръг.