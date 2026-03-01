bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Шарл Льоклер се ожени във Ферари за 30 млн. евро! (ВИДЕО)

Той каза Да! със стил на Александра Сен-Мльо

Една от звездите във Формула 1 - пилотът на "Ферари" Шарл Льоклер, ще започне сезона след седмица като женен мъж!

Той каза най-важното "Да!" на своята дългогодишна половинка Александра Сен-Мльо на церемония само за най-близките, но доста стилна и впечатляваща. 

Венчавката се състоя в Монако, а сватбеният автомобил нямаше как да не събере погледите.

На 69 години

Младоженците пристигнаха на приема с емблематичния "Ferrari 250 Testa Rossa" от 1957 година. Класическият италиански автомобил е оценяван на 30 млн. евро, тъй като в света съществуват около 30 такива. 

Това бе и единствената възможност папараците да снимат двойката. 

Фотографи на събитието не бяха поканени, а младоженците бяха ескортирани от два мотоциклета

Двойката

Шарл и Александра са заедно от повече от две години, като предложението за брак от страна на пилота дойде през ноември. 

Красавицата се увлича по изкуство и притежава аукционна къща в Монако. Тя има над 3,4 милиона последователи в социалните мрежи, като се занимава и с инфлуенсърска дейност.

До момента нито Льоклер, нито съпругата му са потвърдили новината за сватбата. 

Пилотът от Монте Карло е част от Формула 1 от 2018 г., като в първия си сезон бе част от "Алфа Ромео Заубер". Той има 8 победи в стартове до момента, като през 2022 г. завърши втори при пилотите, а през 2024 г. - трети.

