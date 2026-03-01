bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Ще играе ли Иран на световното в САЩ?

Какво казаха от ФИФА?

Ще играе ли Иран на световното в САЩ?
Reuters

Огромен казус се появи във футболния свят, след като САЩ и Израел осъществиха мащабна военна операция срещу Иран вчера, при която беше убит върховният лидер на страната аятолах Али Хаменей. 

Това развитие ще засегне не само хората в региона, но и цялото световно първенство в САЩ, Канада и Мексико през лятото на 2026 г.

На Мондиала трябваше да играе националният тим на Иран! 

Отказ от участие

В изказване на президента на иранската футболна федерация Мехди Тадж по местната телевизия, той заяви: 

"След това, което се случи днес от страна на САЩ, малко вероятно е да очакваме с трепет участието си на световното първенство. По-висшето ръководство трябва да реши".

Иран се класира на Мондиал за седми път в историята си. Персите спечелиха групата си със 7 победи, 2 равенства и 1 загуба. 

Жребият им за световното отреди да са в група с Белгия, Египет и Нова Зеландия. 

Реакция на ФИФА

От Световната футболна централа обявиха, че следят с внимание случващото се в Иран и решенията на местната федерация. 

"Информирах се за случващото се по същия начин, по който и вие. Днес имахме среща и ще е прибързано да коментираме сериозно за момента. Ще следим развитието на събитията. Имахме финален жребий във Вашингтон, където участваха всички отбори и, разбира се, нашата цел е да проведем безопасно Световно първенство с всички участници.", каза  генералният секретар на ФИФА Матиас Графстрьом.

Пореден проблем

Това не е единственият проблем, с който се сблъскват организаторите на Мондиала, който трябва да се проведе от 11 юни до 19 юли. 

Преди седмица в една от страните-домакини - Мексико, избухна жестоки безредици заради убийството на прочутия наркобос Немесио Осегера Сервантес, известен като Ел Менчо. 

НА ЖИВО: Али Хаменей е убит при атаката на САЩ и Израел
Тагове:

сащ иран канада световно първенство мондиал мексико участие

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Анди Краев вече е в безопасност. Вижте къде се евакуира от Израел!

Анди Краев вече е в безопасност. Вижте къде се евакуира от Израел!

Септември наказа безобразен ЦСКА!

Септември наказа безобразен ЦСКА!
Христо Илиев с нов национален рекорд! (ВИДЕО)

Христо Илиев с нов национален рекорд! (ВИДЕО)
Груев титуляр, Лийдс не успя да спре Сити

Груев титуляр, Лийдс не успя да спре Сити
Бронз за България от световното по биатлон!

Бронз за България от световното по биатлон!

Последни новини

Анди Краев вече е в безопасност. Вижте къде се евакуира от Израел!

Анди Краев вече е в безопасност. Вижте къде се евакуира от Израел!

Груев титуляр, Лийдс не успя да спре Сити

Груев титуляр, Лийдс не успя да спре Сити
Илиан Илиев загатна за оставка, феновете избухнаха!

Илиан Илиев загатна за оставка, феновете избухнаха!
„Това ли е новият Меси? Барса унижи Виляреал

„Това ли е новият Меси? Барса унижи Виляреал
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV