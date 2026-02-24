Лудогорец отмъкна юноша на Атлетико Мадрид под носа на ЦСКА 1948

Шок в Първа лига! Считаният за ново попълнение на ЦСКА 1948 Алберто Салидо премина в Лудогорец. Разградчани се похвалиха с новото си испанско попълнение, което е юноша на Атлетико Мадрид.

По рано през деня Берое обяви, че се разделя със своя голмайстор Алберто Салидо. Старозагорци пуснаха официално изявление, в което споделят, че футболистът няма да продължи бъдещето си в града под липите.

Салидо се присъедини към Берое през 2024 г. от испанския Ла Унион Атлетико и бързо започна да събира погледите под "Аязмото" с техниката си. За близо 2 години в Стара Загора Салидо изигра 53 мача, в които вкара 22 гола и реализира 9 асистенции.

През този сезон испанецът вече има 10 попадения в 20 мача, като той е причината Берое да не е на последното място в класирането.

Изявлението на Берое

"Днес съобщаваме за напускането на Алберто Салидо.

Беше прекрасен период, през който Алберто представляваше нашите цветове с отдаденост, професионализъм и страст, които резонираха в цялото семейство на Берое. Неговите голове, асистенции и харизма – както на терена, така и извън него – ще останат твърдо в спомените на нашите привърженици.

Проектът продължава напред, като се ангажираме с постоянното развитие на институцията. Твърдо вярваме, че това е правилният път за постигане на нашите цели и реализиране на още по-големи амбиции.

Искрено благодарим на Алберто за неговата всеотдайност към емблемата и му пожелаваме успех в следващата глава от кариерата му.

Само Берое! ", написаха от старозагорския клуб.