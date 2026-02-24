Лудогорец отмъкна юноша на Атлетико Мадрид под носа на ЦСКА 1948

Шок в Първа лига! Считаният за ново попълнение на ЦСКА 1948 Алберто Салидо премина в Лудогорец. Разградчани се похвалиха с новото си испанско попълнение, което е юноша на Атлетико Мадрид.
По рано през деня Берое обяви, че се разделя със своя голмайстор Алберто Салидо. Старозагорци пуснаха официално изявление, в което споделят, че футболистът няма да продължи бъдещето си в града под липите.
Салидо се присъедини към Берое през 2024 г. от испанския Ла Унион Атлетико и бързо започна да събира погледите под "Аязмото" с техниката си. За близо 2 години в Стара Загора Салидо изигра 53 мача, в които вкара 22 гола и реализира 9 асистенции.
През този сезон испанецът вече има 10 попадения в 20 мача, като той е причината Берое да не е на последното място в класирането.
"Днес съобщаваме за напускането на Алберто Салидо.
Беше прекрасен период, през който Алберто представляваше нашите цветове с отдаденост, професионализъм и страст, които резонираха в цялото семейство на Берое. Неговите голове, асистенции и харизма – както на терена, така и извън него – ще останат твърдо в спомените на нашите привърженици.
Проектът продължава напред, като се ангажираме с постоянното развитие на институцията. Твърдо вярваме, че това е правилният път за постигане на нашите цели и реализиране на още по-големи амбиции.
Искрено благодарим на Алберто за неговата всеотдайност към емблемата и му пожелаваме успех в следващата глава от кариерата му.
Само Берое! ", написаха от старозагорския клуб.
Алберто Салидо не пропусна да се сбогува с феновете на Берое. В социалните мрежи той написа прочувствено съобщение:
"Днес се сбогувам с Берое - клуб, който означаваше много за мен през цялото това време. Искам да благодаря на клуба, на моите съотборници, на треньорския щаб, на президента и ръководството и най-вече на феновете за любовта и подкрепата още от първия ден. За мен беше чест да защитавам тези цветове и да преживея моменти, които винаги ще нося със себе си. Благодаря за доверието и за всичко, което изживяхме заедно. Берое винаги ще бъде част от моята история", написа юношата на Атлетико Мадрид.
"Много съм щастлив от този трансфер. Имах оферти от няколко клуба в България и чужбина, но избрах Лудогорец, защото идването ми в този отбор е голяма крачка напред в моето развитие", пък бяха първите думи на Салидо като играч на българския шампион.
Испанецът обаче няма да може да вземе участие в мача срещу Ференцварош от плейофите на Лига Европа. Срещата е в четвъртък от 19:45 ч. и ще може да я гледате пряко bTV Action или онлайн на VOYO.BG.