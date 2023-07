Лудогорец отпразнува златния дубъл (ВИДЕО)

Под съпровода на култовата песен "We are the champions" на "Queen" Лудогорец вдигна 12-ия си шампионски трофей. Това стори вторият капитан на „орлите“ през по-голямата част от пролетния дял Кирил Десподов, тъй като титулярният – Антон Недялков, се възстановява след усложнение на контузия.

Над 3000 човека дойдоха на Хювефарма Арена, за да видят как любимците им празнуват. 12-ата титла бе определена от изпълнителния директор Ангел Петричиев като най-сладката.

Снимка: Lap.bg

Реално партито започна много по-рано, като феновете имаха възможност да посетят съблекалнята на "орлите" и да се снимат с футболистите и треньорите.