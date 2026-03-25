Мама няма да се прибере: Трагедия със съпругата на Греъм Кери

Жестока трагедия за бившия халф на ЦСКА Греъм Кери. Съпругата му Рейчъл загуби битката с рака.

Младата жена беше диагностицирана преди 4 години. За да бъде по-близо до нея, ирландецът напусна "Българска армия" през лятото на 2022 г. и се завърна на Острова.

"Няма думи, които да опишат болката и тъгата. Как да обясниш на децата си, че тяхната красива мама и най-добър приятел няма да се върне у дома? Те са нейният цял свят и винаги ще бъдат", написа Кери.

Смела до самия край

"Това беше единствената ѝ мотивация през последните няколко години, докато се бореше с тази ужасна болест. Нашите деца винаги ще помнят колко невероятно силна и смела беше тя до самия край. Знам, че винаги ще ги наблюдава отгоре, ще ги защитава и ще ги напътства."

"Може да се утешат с това, че тяхната мама вече не страда и може да почива в мир. Ние винаги ще те обичаме повече, отколкото някога можеш да си представиш."

Рейчъл е издъхнала на 22 март в Ню Делхи, Индия. До нея са били родителите й.

Лечение в Индия

"Тя реши да пътува до Индия за лечение, защото вярваше, че в Обединеното кралство вече няма други възможности за нея. Беше решена да продължи да се бори възможно най-дълго – за себе си и, най-важното, за децата си. Тази решимост, надежда и любов я определяха до самия край", допълни Кери.

"Сърцата ни са разбити. Рейчъл беше дълбоко обичана дъщеря, внучка, сестра, майка, леля, племенница, братовчедка и приятелка. Празнината, която оставя, никога не може да бъде запълнена. Искаме да благодарим на всички, които я подкрепяха през цялото ѝ пътуване – с дарения, съобщения, молитви и доброта. Това означаваше повече за нея и за всички нас, отколкото някога можем да изразим с думи."

Кери игра за ЦСКА в продължение на три сезона. Записа над 100 мача и отбеляза 11 гола.