Манго от Соломоновите острови се оказа побойник

Манго от Соломоновите острови се оказа побойник

Високият 178 см титулярен вратар на Соломоновите острови се оказа побойник. Футболните национали ще трябва да внимават с Филип Манго в утрешния двубой от турнира FiFA Series 2026 в Индонезия.

Срещата в Джакарта е с начален час 10:30 ч. българско време и ще бъде следена на живо тук - на btvsport.bg.

"Лъвовете" трябва да са с повишено внимание заради случка отпреди 20-ина дни. На нея става свидетел и бившият страж на ЦСКА, Литекс и Спартак Варна - Илия Шаламанов-Тренков.

Тя е от двубоя между Соломон Кингс на Манго и Саут Мелбърн от Про лигата на Океания. Той завършва с разгромна победа за австралийците - 5:0.

При резултат 1:0 за фаворита обаче, Манго решава да набие съперник при центриране отляво. Стражът го сваля с кроше. Секунди по-късно допуска втори гол. Вратарят е изгонен с директен червен картон след видеопреглед.

През това време Илия Шаламанов-Тренков е на резервната скамейка за Саут Мелбърн.

Приключението FIFA Series

"Трикольорите" ще участват в надпреварата за втора поредна година, като този път започват срещу екзотичния тим на Соломоновите острови.

При победа следва шампионски мач с победителя от срещата между домакините от Индонезия и Сейнт Китс и Невис. Ще има двубой и за третото място. 

