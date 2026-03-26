Манго от Соломоновите острови се оказа побойник

Високият 178 см титулярен вратар на Соломоновите острови се оказа побойник. Футболните национали ще трябва да внимават с Филип Манго в утрешния двубой от турнира FiFA Series 2026 в Индонезия.

"Лъвовете" трябва да са с повишено внимание заради случка отпреди 20-ина дни. На нея става свидетел и бившият страж на ЦСКА, Литекс и Спартак Варна - Илия Шаламанов-Тренков.

Тя е от двубоя между Соломон Кингс на Манго и Саут Мелбърн от Про лигата на Океания. Той завършва с разгромна победа за австралийците - 5:0.

При резултат 1:0 за фаворита обаче, Манго решава да набие съперник при центриране отляво. Стражът го сваля с кроше. Секунди по-късно допуска втори гол. Вратарят е изгонен с директен червен картон след видеопреглед.

През това време Илия Шаламанов-Тренков е на резервната скамейка за Саут Мелбърн.

Приключението FIFA Series

"Трикольорите" ще участват в надпреварата за втора поредна година, като този път започват срещу екзотичния тим на Соломоновите острови.

При победа следва шампионски мач с победителя от срещата между домакините от Индонезия и Сейнт Китс и Невис. Ще има двубой и за третото място.