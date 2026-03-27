България излиза за първия си мач от приятелския турнир на FIFA в Индонезия!

Съперник в своеобразия полуфинал е екзотичният тим на Соломоновите острови, а срещата ще започне в 10:30 ч. българско време в Джакарта.

Победителят от този мач ще играе на финал на турнира на 30 март.

Развитието на мача

Първо полувреме

29' - Леаи е точен от бялата точка! Исторически първи гол на Соломоновите острови срещу европейски тим!

27' - Дузпа за Соломоновите острови! Емил Ценов спъна Дон Кийна

25' - Поредица от корнери пред вратата на България, от които не произлезе голяма опасност за родния тим.

17' - Шанс и за съперниците ни. Дон Кийна се промъкна през българската защита, но стреля в ръцете на Даниел Наумов.

13' - 2:0 за България! Тонислав Йорданов бе точен от дузпата!

9' - Дузпа за България! Вратарят на Соломоновите острови спъна Тонислав Йорданов. След преглеждане на VAR, наказателният удар бе потвърден.

5' - 1:0 за България! Марин Петков реализира след бърза атака на нашите!

1' - Начало на мача

Стартови състави

България: 12. Даниел Наумов, 19. Иван Турицов, 5. Теодор Иванов, 3. Емил Ценов, 6. Християн Петров, 8. Андриан Краев, 25. Доминик Янков, 16. Марин Петков, 14. Филип Кръстев (К), 10. Здравко Димитров, 26. Тонислав Йорданов

Селекционер: Александър Димитров

Соломонови острови: 1. Филип Манго (К), 2. Давид Супа, 4. Гордън Иро, 5. Джейвин Алик, 6. Аткин Кауа, 17. Дон Кийна, 15. Уилям Комаси, 14. Жуниор Давид, 10. Рову Бойерс, 7. Рафаел Леаи, 9. Боби Лесли

Селекционер: Бен Кан

В другия своеобразен полуфинал ще играят домакините от Индонезия и тима на Сейнт Китс и Невис. Победителите ще мерят сили във финал, а победените ще играят в мача за третото място. И двете срещи са на 30 март, понеделник.