Връщат отменените състезания на Никола Цолов в календара!?

Има финансов натиск върху организаторите

Формула 1 и Международната автомобилна федерация (ФИА) обмислят добавянето на състезания към тазгодишния календар, след като състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия, планирани за април, бяха отменени поради войната в Близкия изток.

Това касае и стартовете от Формула 2, където лидер в генералното класиране е Българския лъв - Никола Цолов.

Предвид напрегнатия график през втората половина на сезона, с цели 11 състезания, насрочени за 16 уикенда след лятната пауза, изглеждаше малко вероятно отменените състезания да бъдат отложени за по-късна дата.

Въпреки това, през последните дни се появиха слухове, че се обмисля едно състезание от 2 до 4 октомври, между гонките в Азербайджан и Сингапур, което се счита за най-реалистичния вариант по логистични причини, и едно в края на сезона.

Според портала RacingNews365, Бахрейн изглежда е фаворитът за завръщане в календара, докато представители на Саудитска Арабия оказват натиск върху Формула 1 да проведе състезанието в Джеда този сезон.

Ако Гран при на Саудитска Арабия се завърне в календара, почти сигурно ще бъде между състезанието в Катар и последното в Абу Даби, което би отложило края на шампионата с една седмица назад, за 11-13 декември. Преди това има състезание в Лас Вегас, което означава, че ще има четири последователни състезателни уикенда и изключително натоварен край на сезона за пилотите и отборите.

Също така, съгласно настоящото споразумение, финалът на сезона трябва да се проведе в Абу Даби, което изключва възможността Саудитска Арабия да бъде домакин на последното състезание.

Съществува и финансов натиск върху организаторите, като RacingNews365 съобщава, че двете страни вече са платили на Формула 1 общо около 100 милиона паунда предварително за домакинство на двете състезания, преди да бъде взето решението за отмяната им.

Не се очаква решение преди средата на август и ако конфликтите в Близкия изток не се успокоят, състезанията в Катар и Абу Даби също могат да бъдат отменени, което би означавало, че Лас Вегас ще поеме ролята на домакин на финала, а календарът ще бъде съкратен до 20 състезания.

