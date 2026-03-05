НА ЖИВО: Лудогорец - Левски

1' - Начало на двубоя на Хювефарма Арена.

Стартовите състави

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 2. Йоел Андерсон, 4. Диниш Алмейда, 24. Оливие Вердон, 3. Антон Недялков, 23. Дерой Дуарте, 30. Педро Нареси, 14. Петър Станич, 18. Ивайло Чочев, 11. Кайо Видал, 9. Квадво Дуа

Левски: 92. Светослав Вуцов, 71. Оливер Камдем, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 21. Алдаир, 17. Евертон Бала, 99. Радослав Кирилов, 11. Армстронг Око-Флекс

Снимка: Lap.bg

ПРЕВЮ

Лидерът Левски и преследващият го шампион Лудогорец се сблъскват в мач от 24-ия кръг на Първа лига. Битката за върха започва в 18:30 ч. и ще бъде под №3 между двата тима в последния месец. В този период "орлите" записаха два минимални успеха - за Суперкупата и Купата на България.

Левски има 12 точки аванс пред Лудогорец на първото място - 56 срещу 44. "Сините" имат най-добрата атака с 56 отбелязани попадения, както и най-силната защита. Разградчани имат само един допуснат гол повече, обаче са реализирали 42.

Снимка: Lap.bg

В последния кръг Левски срази Локомотив София с 4:3 след обрат, докато Лудогорец направи 1:1 с Локомотив Пловдив насред Разград.

Левски загуби Мустафа Сангаре, който ще се подложи на операция на коляното и няма да играе в следващите 2 месеца. За Лудогорец под въпрос е Кайо Видал, получил травма срещу Локомотив.