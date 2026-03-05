bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
НА ЖИВО: Лудогорец - Левски

Следете с нас битката за върха в Първа лига

НА ЖИВО: Лудогорец - Левски

1' - Начало на двубоя на Хювефарма Арена.

Стартовите състави

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 2. Йоел Андерсон, 4. Диниш Алмейда, 24. Оливие Вердон, 3. Антон Недялков, 23. Дерой Дуарте, 30. Педро Нареси, 14. Петър Станич, 18. Ивайло Чочев, 11. Кайо Видал, 9. Квадво Дуа

Левски: 92. Светослав Вуцов, 71. Оливер Камдем, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 21. Алдаир, 17. Евертон Бала, 99. Радослав Кирилов, 11. Армстронг Око-Флекс

Снимка: Lap.bg

ПРЕВЮ

Лидерът Левски и преследващият го шампион Лудогорец се сблъскват в мач от 24-ия кръг на Първа лига. Битката за върха започва в 18:30 ч. и ще бъде под №3 между двата тима в последния месец. В този период "орлите" записаха два минимални успеха - за Суперкупата и Купата на България.

Левски има 12 точки аванс пред Лудогорец на първото място - 56 срещу 44. "Сините" имат най-добрата атака с 56 отбелязани попадения, както и най-силната защита. Разградчани имат само един допуснат гол повече, обаче са реализирали 42.

Снимка: Lap.bg

В последния кръг Левски срази Локомотив София с 4:3 след обрат, докато Лудогорец направи 1:1 с Локомотив Пловдив насред Разград.

Левски загуби Мустафа Сангаре, който ще се подложи на операция на коляното и няма да играе в следващите 2 месеца. За Лудогорец под въпрос е Кайо Видал, получил травма срещу Локомотив.

 
Христо Стоичков: Бат Джони никога не предаде приятелите си! (ВИДЕО)

Ангел Русев: Друго знаме няма да целуна! Не сме предатели (ВИДЕО)

България спечели отборно сребро на европейското по спортна стрелба

Наше момиче в центъра на драмата: Борислава Христова и Атинайкос на финал в Европа!

Алкохол + ски = риск за живота

Ангел Русев: Друго знаме няма да целуна! Не сме предатели (ВИДЕО)

Майкъла за Велинов: Живяхме 18 години заедно, страхотен човек (ВИДЕО)

Христо Стоичков: Бат Джони никога не предаде приятелите си! (ВИДЕО)

