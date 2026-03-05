Ангел Русев: Друго знаме няма да целуна! Не сме предатели (ВИДЕО)

Напрежението около управлението на българските щанги продължава да расте, след като състезатели, треньори и деятели в спорта изразиха остро недоволство от ситуацията в родната федерация.

На протест пред Министерството на младежта и спорта десетки поискаха оставката на Стефан Ботев и призоваха за бързи решения, за да бъде гарантирано бъдещето на тежката ни атлетика.

Въпреки че беше сменен, двукратният бронзов олимпийски медалист все още е вписан като ръководител заради подадени жалби.

Недоволството произтича от факта, че новоизбраният през декември президент Асен Златев все още не може официално да встъпи в длъжност.

Добре известен факт, е че Българската федерация по вдигане на тежести е изправена пред сериозен риск да загуби лиценза си и да пропусне участие на европейското първенство.

Причината е, че Ботев все още не е представил финансовия отчет за изминалата година пред Министерството на младежта и спорта – документ, който е задължително условие за държавното финансиране на федерацията.

Според членове на Управителния съвет отчетът не е бил предоставен и на тях за одобрение.

Преди дни националите бяха пред изгонване от "Спортпалас" заради натрупани задължения.

Многократният европейски шампион Ангел Русев описа ситуацията като изключително трудна.





"Беше много гадна ситуацията във Варна. Разбрахме, че нещата не вървят. Имаме разрешение да се готвим в "Спортпалас", но въпреки това оставката на Ботев е задължителна", заяви той. Русенският Херкулес подчерта, че състезателите искат да останат и да се развиват в България.

"Да целуна друго знаме не. Някой може да реши да замине, но ние ще опитаме да останем тук. Създадени сме тук и не искаме да ни възприемат като предатели. Обичаме родината си", добави шампионът.



Мениджърът на олимпийският шампион от Париж 2024 Карлос Насар - Николай Жейнов, също говори пред протестиращите, подчертавайки, че недоволството цели да защити бъдещето на спорта.



"Събрали сме се, за да окажем подкрепа на това да съществува спортът вдигане на тежести. Българските щанги се оказаха в жестока хватка, от която трудно се излиза", заяви той.



По думите му е парадоксално, че малък брой хора могат да блокират работата на цяла федерация.



"Има хора, които искат да помагат и да развиват спорта. В момента всички сме единни няма разногласия нито в Управителния съвет, нито сред състезателите", допълни Жейнов.



Бившата националка, а сега изтъкната треньорка Кристияна Колева не спести остри думи.

"Призовавам г-н Братойчев да си изтегли жалбата, а Стефан Ботев да подаде оставка. И да ни оставят да работим. Писна ни! 11 години само глупости и кражби. Защото няма наказуемост", заяви тя.

Междувременно избраният за президент на федерацията Асен Златев увери, че участието на българския отбор на предстоящото европейско първенство в Батуми е почти осигурено, за което благодари на спортното министерство. По думите му финансовото състояние на федерацията е тежко, като задълженията достигат близо 1 милион лева.

"С тяхното присъствие във федерация не виждам бъдеще на българските щанги и не виждам бъдеще за нито един състезател. Ако тези двамата останат, федерацията съвсем скоро ще изпадне във фалит. Ще ние се отнеме лиценза, което ни лишава от ходене по състезания. За какво тренираме? Почти всички сме семейни. Има хора, които се грижат за възрастни родители. Други, като мен, се грижат за деца”, не скри разочарованието си и варненезът Христо Христов.

Многократният медалист от европейски първенства също не възнамерява да се състезава за друга държава.

“Ако те са навън, нашият спорт ще се изчисти от корупцията и измамните схеми и политики. Аз съм се зарекъл, че до последно ще вдигам за България, но има едно "но" - тези двамата, които много пречат да се развиваме”, добави той.