Майкъла за Велинов: Живяхме 18 години заедно, страхотен човек (ВИДЕО)

Човеците започнаха да намаляват, тъжен и е Валентин Михов

Георги Илиев-Майкъла сподели, че кончината на легендарния вратар Георги Велинов е тежка лична загуба за него.

Двамата са били близки приятели в продължение на години, а Илиев разказа с емоция за връзката помежду им пред Националния стадион "Васил Левски".

„Живяхме 18 години заедно – аз бях на третия етаж, а той на шестия. Страхотен, голям и много сериозен футболист. Но и като човек беше изключителен – много почтен и добър човек“, сподели Илиев.

Той допълни, че загубата на Велинов е поредният тежък момент за българския футбол.

„Виждате, че си отиват един след друг. Болести – все нещо има на този свят. Каквото ти е писано, това става. Много тежка загуба специално за мен. Страхотни приятели бяхме. Загубихме още един велик футболист и голям човек на ЦСКА“, каза още шампионът с ЦСКА.

Бившият президент "червените" и на Български футболен съюз Валентин Михов също отдаде почит на легендарния страж.

Внукът на Георги Велинов просълзи феновете (ВИДЕО)

„Изпращаме още един блестящ човек. За качествата му като вратар няма спор. Работил съм с него – добро момче, добро семейство“, сподели Михов.

Той си припомни и любопитен спомен от общите им пътувания с националния отбор на България. „Бяхме в един автобус към края на деня. Някои бяха задрямали и ги поливахме с питиета, за да се събудят. С усмивка си спомням за него. Той беше голям добряк“, разказа Михов.

„Човеците започнаха да намаляват. Много хора, малко човеци. Денят е тъжен – и за България, и за света“, добави той.

