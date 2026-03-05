Майкъла за Велинов: Живяхме 18 години заедно, страхотен човек (ВИДЕО)

Георги Илиев-Майкъла сподели, че кончината на легендарния вратар Георги Велинов е тежка лична загуба за него.

Двамата са били близки приятели в продължение на години, а Илиев разказа с емоция за връзката помежду им пред Националния стадион "Васил Левски".

„Живяхме 18 години заедно – аз бях на третия етаж, а той на шестия. Страхотен, голям и много сериозен футболист. Но и като човек беше изключителен – много почтен и добър човек“, сподели Илиев.

Той допълни, че загубата на Велинов е поредният тежък момент за българския футбол.

„Виждате, че си отиват един след друг. Болести – все нещо има на този свят. Каквото ти е писано, това става. Много тежка загуба специално за мен. Страхотни приятели бяхме. Загубихме още един велик футболист и голям човек на ЦСКА“, каза още шампионът с ЦСКА.

Бившият президент "червените" и на Български футболен съюз Валентин Михов също отдаде почит на легендарния страж.

„Изпращаме още един блестящ човек. За качествата му като вратар няма спор. Работил съм с него – добро момче, добро семейство“, сподели Михов.

Той си припомни и любопитен спомен от общите им пътувания с националния отбор на България. „Бяхме в един автобус към края на деня. Някои бяха задрямали и ги поливахме с питиета, за да се събудят. С усмивка си спомням за него. Той беше голям добряк“, разказа Михов.

„Човеците започнаха да намаляват. Много хора, малко човеци. Денят е тъжен – и за България, и за света“, добави той.