Наше момиче в центъра на драмата: Борислава Христова и Атинайкос на финал в Европа!

Борислава Христова и Атинайкос загубиха реванша като гости от френския Вилньов д'Аск със 70:78 (17:18, 15:14, 18:22, 20:24), но впечатляващата победа в първия мач с 69:56 им осигури финалното класиране! Така, 16 години по-късно, гръцкият клуб отново ще се бори за трофея в Еврокъп при жените.

Българската националка изигра силен мач - 6 точки, 5 борби и 2 асистенции за 14 минути на терена. Най-резултатна бе звездата на отбора Алексис Принс, която завърши с 24 точки и 9 борби.

Битка

Мачът бе истинска битка – първото полувреме завърши при 32:32, а домакините излезли с минимален аванс от 54:50 преди последната четвърт. До последния съдийски сигнал Атинайкос не позволи разлика над 9 точки и показа невероятна устойчивост.

Във финала Атинайкос ще се изправи срещу турския Мерсин – първата среща е на 2 април в Гърция, а реваншът на 9 април в Турция.

На 27 март, Христова и съотборничките ѝ ще се борят за Купата на Гърция срещу Панатлитикос – поредното изпитание преди историческия финал.

Национален отбор

В три мача на представителния ни тим ще може да гледате Борислав Христова през март ексклузивно на онлайн платформата VOYO.BG. След впечатляващия старт, момичетата на Таня Гатева приемат в Пловдив Азербайджан и Украйна, съответно на 11 и 14 март, а на 17 гостуват на Черна гора.

И трите съперника вече бяха победени през ноември, като срещу Азербайджан България отбеляза историческите 141 точки.

Припомняме, че баскетболистките ни за първи път през новото хилядолетие спечелиха 3 поредни срещи по пътя към ЕвроБаскет. Резултатът срещу Украйна бе 80:60, а срещу Грузия - 66:62. Целта е ясна - първо класиране за първенство на Стария континент от 1993 г. насам.

Ако "лъвиците" запазят първото място, то те ще имат по-голям шанс да попаднат в по-лека група за втория етап.

ТУК може да гледате първите два епизода от поредицата ни, посветена на предстоящите мачове на женския национален отбор по баскетбол.