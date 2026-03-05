Алкохол + ски = риск за живота

Европа няма общо законодателство за наказания при тежки инциденти в ски зоните. Прилага се националното законодателство на страната, в която се намира курортът.

Чехия: Наказания за причиняване на травми

В Чехия, където преди ден пиян турист премаза най-добрата ни сноубордистка Малена Замфирова причиняването на тежка телесна повреда поради непредпазливост се наказва с лишаване от свобода до 2 години, а когато е придружено с употребата на алкохол или наркотици - може да стигне до 4 години. При доказан умисъл наказанието скача – до 10 години.

Случаят с Малена Замфирова

Свидетели на инцидента съобщават, че пиян скиор се е спускал с висока скорост и удря в гръб младата българка. В Чехия няма фиксиран лимит за алкохол на пистите.

Планинска служба и спасителни операции

През сезона 2023/24 планинската служба в Чехия е провела над 7000 спасителни операции. Значителна част от тежките инциденти се случват следобед, често свързани с консумация на алкохол по време на „апре-ски“.

Проблемът с алкохола и наркотиците в ски курортите

Проучвания в Австрия и Франция показват, че до 20% от скиорите са с алкохол над 0,5 промила. В Доломитите при 43% от тежките травми се установява висока концентрация на алкохол.

Законодателни мерки във Франция

Снимка: bgnes

През 2026 г. във Франция е внесен законопроект за криминализиране на карането на ски, сноуборд или шейна под въздействие на алкохол или наркотици. Глобите започват от 135 €, а при повторно нарушение – до 9 000 € и 4 години затвор.

Мерки за безопасност в курортите

Курортите като Вал д'Изер въвеждат кампании за повишена сигурност, засилено присъствие на ски патрули, скоростомери за агресивни туристи и проверки за наличие на вещества.

България: Алкохол и безопасност на пистите

В България няма допустима граница за алкохол на пистата. Ски патрулите могат да отнемат картата на туристи с опасно поведение. Ако лице предизвика инцидент под влияние на алкохол или наркотици, застраховката му не важи и той трябва да покрие всички разходи.